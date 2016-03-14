حبس عصابة الجزارين المتهمين بذبح الماشية النافقة وبيعها لمحلات الكباب بالجيزه

أمرت نيابة الجيزه، بحبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لإتهامهم بشراء رؤوس الماشية النافقة وذبحها وبيعها لأصحاب محلات الكباب والكفتة بالقاهره والجيزه.

تفاصيل واقعة ضبط المتهمين بدأت بورود معلومات للرائد محمد أبو حسين معاون مباحث قسم شرطة الجيزه تفيد قيام عدد من الجزارين بجلب ماشية نافقة من الفيوم وذبحها وبيعها للمحلات بالجيزه والقاهره

>وبإعداد كمين لهم تمكن من القبض على 6 من المتهمين أثناء إستقلالهم سيارة نقل وبحوزتهم 2 من رؤوس الماشية النافقة، وتبين أنهم كلا من "ح.ع" جزار و"ع.م" و"م.ف" و"أ.ع" و"م.ح" و"ص.ص"

>وبمواجهتهم أمام العقيد طارق حمزه مفتش مباحث غرب الجيزه والمقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزه بإتجارهم بالماشية النافقة، وأنهم يحصلون عليها من أصحاب المزارع الكائنة بمحافظة الفيوم بأسعار منخفضة وينقلونها إلى مكان خاص بهم بدائرة قسم الجيزه لذبحها وتقطيعها وبيعها لأصحاب محلات الكباب والكفتة والمطاعم الشهيرة .

كما أعترف المتهمين أن أصحاب المطاعم والمحلات على علم أن اللحوم التى يبيعونها لهم خاصة بماشية نافقة ومذبوحة بطريقة مخالفة للقانون، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزه الذى أمر بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.