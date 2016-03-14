محمد بن زايد وعبد الله الثاني يبحثان المستجدات الإقليمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في أبوظبي، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الذي يقوم بزيارة عمل للدولة.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بالعاهل الأردني، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية في مختلف المجالات، تحقيقاً للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الرئيسة التي تهم البلدين، وبحث آخر المستجدات الإقليمية، وتعاون البلدين في مكافحة التطرف والعنف والإرهاب وتنظيماته الإجرامية، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص المشترك على تعميقها في شتى المجالات، مشددين على حرص الجانبين على دعم وتوطيد العلاقات الثنائية، والوصول بها إلى آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك.

وتناول اللقاء التطورات الراهنة في المنطقة، حيث جرى تأكيد أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف المستجدات والأوضاع الراهنة، وضرورة التصدي للتحديات التي تواجه دول المنطقة، خصوصاً محاربة الإرهاب وتنظيماته، في إطار العمل العربي المشترك، وبما يعزز الأمن والاستقرار لبلدان المنطقة وشعوبها.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس جهاز أمن الدولة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من المسؤولين.