"كيف تصنع فيلمك الأول".. ورش مجانية بقصر ثقافة الشاطبى 17 مارس المقبل

تنظم الإدراه العامة للثقافة السينمائية بقصر ثقافة الشاطبى بالإسكندرية برئاسة أميرة مجاهد ورش عمل مجانية لتعلم صناعة الأفلام لأول مرة يوم 17 مارس المقبل.

وتبدأ الورشة التى يشرف عليها محمد شحاتة مشرف نشاط السينما بالقصر، بورشة للإخراج على مدار يومين يحاضر فيها المخرج فخر الدين نجيدة، وورشة التصوير على مدار يومين أيضاً مع المصور سعيد الشيمى، بينما تأتى ورشة الإنتاج يوم 26 مارس مع الدكتور فاروق عبد الخالق.

والورشة تحت رعاية فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة هانى حسن وأقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، برئاسة الدكتور محمد زيدان، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور سيد خطاب.

بالصور..ذوو الاحتياجات الخاصة يتحدون الإعاقة بـ"خيال الظل"بقصر ثقافة الشاطبى

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