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وزير الرى يرفع حالة الطوارىء على مدار الـ 24 ساعة بسبب سوء الطقس

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وزير الرى يرفع حالة الطوارىء على مدار الـ 24 ساعة بسبب سوء الطقس وزير الرى يرفع حالة الطوارىء على مدار الـ 24 ساعة بسبب سوء الطقس
أعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى رفع حالة الطوارىء وتشكيل غرف عمليات مستمرة لمراقبة الوضع على السواحل المصرية ومنشآت الحماية وتواجد المهندسين والعاملين بمواقعهم لمتابعة الموقف على مدار الـ 24 ساعة وموافاته بتقرير حول تطورات الاوضاع خلال النوة التى تشهدها البلاد.

وأضاف مغازى، أن هيئة حماية الشواطىء تتابع تطورات الأوضاع وحالة الشواطىء ومنشآت الحماية لساحل البحر المتوسط بمنطقتى الساحل الشرقى، وساحل وسط وغرب الدلتا، وحالة الموج فى البحرين "الأحمر والمتوسط" وتأثيرها على مشروعات الحماية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة ستبلغ ذروتها اليوم الاثنين، حيث تزداد كميات سقوط الأمطار، على أغلب أنحاء الجمهورية، ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، يتراوح بين 4 إلى 6 درجات مئوية، وتسجل العظمى فى القاهرة 22 درجة مئوية.

الجدير بالذكر، أن موجة من الطقس السىء ضربت محافظات الجمهورية، مصحوبة بعواصف ترابية خاصة على محافظات القاهرة الكبرى، حيث نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق السريعة والصحراوية، بسبب التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد فى الفترات التى تفصل بين فصل وآخر من فصول السنة.


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