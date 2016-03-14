مواجهة بين شركتى "أوبر" و"كريم" و"التاكسى الأبيض" بـ"آخر النهار"

أجرى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" ببرنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" مواجهة بين سائقى التاكسى الأبيض، وشركتى "أوبر" و"كريم".

وأكد كريم عاطف، الذى يعمل سائقًا بشركة "أوبر" أن الشركة تدفع الضرائب، ولها سجل تجارى داخل الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات توفر مميزات جيدة للمواطنين.

وأضاف عاطف، أن سائقى التاكسى الأبيض يشعرون بالغيرة من شركتى "أوبر" و"كريم" فيما أوضح مصطفى محمد، سائق بشركة كريم، أن المواطنين وجدوا عنصر الأمان فى الشركتين.

وقال أحمد عتمان، سائق تاكسى أبيض، إن كل مشاكله مع شركات "أوبر" و"كريم" و"أسطى" هى أن تلك الشركات مخالفة لشروط التراخيص، مشيرًا إلى أن مفهوم التاكسى هو تقديم خدمة مقابل أجر، وهذه هى خدمة نقل الركاب ليس فى مصر فقط، إنما فى العالم بأكمله.

وأضاف عتمان، أن سيارة شركتى "أوبر" و"كريم" بمصر ملاكى وليس أجرة، وتعمل لدى مكاتب سمسرة، متسائلًا "كيانها فين؟ وعربياتها فين؟ وفين استثمارتها؟ ويعنى إيه شركة تدار عبر تكنولوجيا فى الجو؟".

وفى نفس السياق، قال مدبولى عبد المنعم، سائق تاكسى أبيض، إن هناك سيارات ملاكى تعمل مع التاكسى الأبيض، على أنها سيارات أجرة، ووجود "أوبر" و"كريم" داخل السوق هو "تعطيل حال" للتاكسى الأبيض، لذلك اندلعت وقفات سائقى التاكسى الأبيض، للمحافظة على دخل أصحاب التاكسى.