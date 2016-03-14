مدينة طور سيناء تتعرض لأمطار ورعد وبرق.. ورفع درجة الاستعداد بجنوب سيناء

تعرضت مدنية طور سيناء منذ قليل، لموجة من الأمطار المتوسطة والرعد والبرق والرياح، حيث سقطت الأمطار بشكل مكثف على المدينة.

وقال اللواء عصام خضر، مدير إدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية، خاصة بعد أن تلقوا إخطارًا من هيئة الأرصاد الجوية، بهطول أمطار كثيفة على سيناء، وتم رفع حالة الاستعداد فى كل المرافق الخدمية، مثل الصحة، والإسعاف، والمجموعة 11 طرق، وجهاز التدخل السريع، وإدارة المواقف الطارئة.

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