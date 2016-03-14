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نيابة رأس سدر تقرر حبس سائق اللورد المتسبب فى حادث أبو رديس 4 أيام

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نيابة رأس سدر تقرر حبس سائق اللورد المتسبب فى حادث أبو رديس 4 أيام نيابة رأس سدر تقرر حبس سائق اللورد المتسبب فى حادث أبو رديس 4 أيام
قرر المستشار فتحى السعيد مدير نيابة رأس سدر حبس المتهم طلال فرج عتيق مسعد سائق اللورد 4 أيام على ذمة التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات جنوب سيناء بعد نتيجة التحليل إيجابية.

كما اعترف السائق أنه متعاطى مخدر الحشيش فى حادث أبورديس الذى تسبب فى الحادث مساء أمس الأحد، وأسفر عن مصرع سيدة وإصابة 21 شخصاً.

وكان المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابيات جنوب سيناء قد أمر بتشكيل فريق تحقيقات ضم المستشار إسلام كيوان مدير نيابة طور سيناء، والمستشار إسلام جزر وكيل نيابة جنوب سيناء، والمستشار محمد أشرف والمستشار أحمد عبد العزيز وكيلى نيابة طور سيناء، لمتابعة حالة المصابين، وتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارات لبيان سبب الحادث.


>نيابة طور سيناء تخلى سبيل سائق الأتوبيس المنقلب بأبورديس
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