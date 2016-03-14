ضبط صاحب مستودع لبيعه 223 إسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء بالجيزة

ضبطت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، صاحب مستودع بعد تصرفه فى 223 إسطوانة بوتاجاز مدعمة ببيعها بالسوق السوداء و حرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب مستودع بوتاجاز بحيازة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز "كبيرة الحجم وصغيرة الحجم" المدعمة من قبل الدولة، بقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، مستفيدًا من فارق الأسعار، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالفحص تبين تصرفه في 223 أسطوانة بوتاجاز كبيرة و صغيرة الحجم في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وجارى استصدار اذن من النيابة العامة لضبط المتهم .