أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خادم الحرمين يعزى الرئيس التركى فى ضحايا الهجوم الإرهابى بأنقرة

Google+ Print
خادم الحرمين يعزى الرئيس التركى فى ضحايا الهجوم الإرهابى بأنقرة خادم الحرمين يعزى الرئيس التركى فى ضحايا الهجوم الإرهابى بأنقرة

>بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية عزاء ومواساة للرئيس التركب رجب طيب أردوغان، إثر الهجوم الإرهابى الذى وقع فى العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

وأعرب خادم الحرمين فى برقيته عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإجرامى الذى يتعارض مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وعزائه وشعب وحكومة المملكة للرئيس والشعب التركى ولأسر الضحايا، ضارعا إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقيتى عزاء ومواساة للرئيس التركى فى ضحايا الحادث الإرهابي.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365