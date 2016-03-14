خادم الحرمين يعزى الرئيس التركى فى ضحايا الهجوم الإرهابى بأنقرة

>بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية عزاء ومواساة للرئيس التركب رجب طيب أردوغان، إثر الهجوم الإرهابى الذى وقع فى العاصمة التركية أنقرة، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

وأعرب خادم الحرمين فى برقيته عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإجرامى الذى يتعارض مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية وعزائه وشعب وحكومة المملكة للرئيس والشعب التركى ولأسر الضحايا، ضارعا إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما بعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ببرقيتى عزاء ومواساة للرئيس التركى فى ضحايا الحادث الإرهابي.

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