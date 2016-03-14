متنزه الملك سلمان البري.. وجهة سياحية ومتنفس لسكان وزوار العاصمة

نوه زوار متنزه الملك سلمان البري في بنبان (شمال الرياض) بالدور الكبير للمتنزه في سبيل تعزيز الجانب السياحي للعاصمة وانضمامه لمواقع الجذب والترفيه لسكان وزائري العاصمة ليصبح وجهة سياحية جديدة، مثمنين في الوقت ذاته دور وحرص القيادة الرشيدة على تهيئة وتوفير الأماكن الخدمية والترفيهية التي تسهم في خلق متنفس سياحي ترفيهي لزوار وسكان الرياض.

فيما رحب الزوار خلال جولة ل"الرياض" أمس بالمتنزه بتصريح وزير الشؤون البلدية والقروية الذي أكد فيه حرص الوزارة على الاهتمام بأماكن الترفيه وجعل ذلك ضمن أولوياتها وفق توجيه وحرص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واتفق الزوار على الإشادة بالتصميم الرائع للتنزه البري وخدمات النظافة والجلسات الخاصة والأماكن الترفيهية التي لبت رغبات جميع الزوار بمختلف أعمارهم وجنسهم.

ودعوا إلى ضرورة المحافظة على مكونات المتنزه الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يوم الخميس الماضي، وعدم العبث بها مع الحرص على أهمية استشعار المسؤولية تجاه المكان من خلال المحافظة على النظافة ومراعاة فتح الممرات.

الموقع وفَر جلسات عائلية ومرافق خدمية ولوحات إرشادية إلى جانب ملاعب وألعاب مختلفة

خصوصية الغرف

أكثر من 211 جلسة حجرية، مزدوجة ومفردة، بأشكال وأحجام مختلفة، روعيت فيها الخصوصية التي ترغبها الأسر السعودية في هذه الجلسات، مع مواقع خاصة بألعاب الأطفال قريبة للجلسات العائلية.

وامتدح خالد المبارك هذا التنظيم المتميز للغرف والتي راعت الخصوصية مع إمكانية مراعاة خصوصيات المتنزهين لأكثر من عائلة حيث وفرت غرفا مزدوجة للرجال والنساء بشكل مستقل.

وبيّن المبارك، أن المحافظة على الهوية التضاريسية للمتنزه لها دوراً في الحفاظ على جمالية المكان والبقاء على مسماه البري الذي تتواجد فيه الخدمات التي يتطلبها المتنزهين، من جلسات وأماكن ترفيه والخدمات الضرورية كالمصليات ودورات المياه وأدوات النظافة.

رفع مستوى الوعي

فيما طالب الزائر من المنطقة الشرقية أحمد السعيد بضرورة المحافظة على هذا المتنزه الجميل، مؤكداً أنه تفاجأ بمساحته المتميزة وتصميمه الهندسي الجميل، مطالباً في الوقت ذاته برفع مستوى وعي الزوار خصوصاً فيما يتعلق في الحفاظ على مكونات المتنزه أو نظافته، داعياً الجميع إلى أن يكون هناك توجه بأن لا حاجة لعامل النظافة من خلال قيام الزائر بنظافة الموقع عند الانتهاء من الرحلة، بحيث يكون الموقع مهيأ لزائر آخر.

تهيئة جلسات الأشجار

المواطن إبراهيم الخنيفر أشاد بطبيعة وجماليات الموقع ونباتاته وتضاريسه البرية التي بقيت على حالها وزادها التصميم الهندسي جمالاً من خلال التخطيط الرائع الذي استفاد من مساحة المتنزه لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الزوار، وطالب الخنيفر بتوفير حاويات النظافة في جنبات المتنزه دون اقتصارها على الغرف والجلسات المخصصة، موضحاً أن وقت ازدحام الجلسات يضطر السائح للجلوس تحت الأشجار التي تملأ المكان.

اللوحات الإرشادية

امتدح الزائر عبدالكريم المشيطي توزيع وتنظيم ممرات المتنزه وتوافر اللوحات الإرشادية التي تحدد مواقع الأنشطة والأماكن المختلفة وتسهل على الزائر مهمة الوصول إلى المكان الذي يرغب في زيارته.

المتنزه لبى الرغبات

الشابان نواف وعبدالحميد الحبيش نوها بمراعاة المتنزه لطلبات ورغبات جميع أفراد الأسرة من الجلسات والمسطحات الخضراء وألعاب الأطفال وملاعب كرة القدم والطائرة للكبار والصغار إضافة إلى الممرات المائية، مؤكدين أنهم استمتعا بما وجداه بالمتنزه من خدمات جميلة.

الزائر فهيد الحربي ووليد العمري أشادا بمستوى التخطيط والتصميم للمتنزه الذي استغل فيه جميع مساحة المتنزه لاستفادة الزوار منه، مطالبين بتوفير الخدمات التي يفتقدها المتنزه كالكافتيريا التي لم تفتتح بعد على الرغم من تهيأت مبناها وكذلك إتاحة الفرصة للأسر المنتجة لتوفير منتوجاتها وبيعها داخل المتنزه والتي تشكل حسب قوله داعماً لهذه الأسر وتوفير المتطلبات التي يحتاجها الزوار.

إقبال كبير

كما أشاد عبدالرحمن المنصور بالحضور الكبير لزوار المتنزه والذي أكد أنه لم يقتصر على الزوار من شمال وشرق الرياض بل قصده الزوار من جميع أطراف العاصمة ومن خارجها، وقال المنصور" المتنزة يومي الإجازة الإسبوعية شهد حضوراً كبيراً من الزوار المواطنين والمقيمين والذي غصت جنبات المتنزه بالحضور الكبير، الذي يثبت حرص الناس على زيارة المواقع الترفيهية.