فيصل بن بندر لـ«الرياض»: الحوادث المرورية أمر محزن لكل المجتمعات والوعي مسؤولية الجميع

الرياض - أحمد الشمالي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ل«الرياض» أن الحوادث المرورية أمر محزن لكل المجتمعات وأن على الجهات كافة وأولياء الأمور والشباب والسائقين دورا رئيسا للحد من الحوادث المرورية. وقال سموه أثناء زيارته لمعرض الرياض الدولي للكتاب امس "معرض الكتاب أصبح علامة بارزة وبصمة حضارية ومنارة للثقافة في العاصمة منذ سنوات حيث يشهد كل عام تطورا للأفضل".