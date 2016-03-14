القيادة تواسي الرئيس التركي في ضحايا ومصابي تفجير أنقرة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الملك المفدى: "علمنا بألم وحزن بالهجوم الإرهابي الذي وقع في وسط العاصمة أنقرة، وما أسفر عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ نعرب لفخامتكم إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل الإجرامي الذي يتعارض مع كل القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، لنبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا وللشعب التركي الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، ضارعين إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنبكم وبلدكم العزيز وشعبكم الشقيق كل سوء ومكروه".

كما، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة. وقال سمو ولي العهد: "تلقيت ببالغ الأسى نبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في بلدكم الشقيق، وما خلفه من ضحايا ومصابين، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، لأقدم أحر التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ بلادكم الشقيقة ويجنبها وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة التركية أنقرة. وقال سمو ولي ولي العهد: "علمت ببالغ الحزن بنبأ التفجير الإرهابي الذي وقع في أنقرة، وإنني إذ أعرب لفخامتكم عن الاستنكار الشديد لهذا العمل الإجرامي، لأقدم التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب الجمهورية التركية الشقيق، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يجنب الجمهورية التركية والشعب التركي الشقيق كل سوء ومكروه".