أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة طور سيناء تخلى سبيل سائق الأتوبيس المنقلب بأبورديس

Google+ Print
نيابة طور سيناء تخلى سبيل سائق الأتوبيس المنقلب بأبورديس نيابة طور سيناء تخلى سبيل سائق الأتوبيس المنقلب بأبورديس
قرر المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابيات جنوب سيناء، إخلاء سبيل عمرو كمال محمد حسين سائق أتوبيس الرحلات فى حادث أبورديس، بعد ظهور نتيجة تحليل المخدرات وسلبيتها، والتحفظ على طلال فرج عتيق مسعد سائق اللودر الذى تسبب فى الحادث، مساء أمس الأحد، والذى أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 21 شخصا.

كان المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات جنوب سيناء أمر بتشكيل فريق تحقيقات ضم المستشار إسلام كيوان مدير نيابة طور سيناء والمستشار إسلام جزر وكيل نيابة جنوب سيناء الكلية والمستشار فتحى السعيد مدير نيابة رأس سدر والمستشار محمد أشرف وكيل نيابة طور سيناء والمستشار أحمد عبد العزيز وكيل نيابة طور سيناء السؤال، لمتابعة حالة المصابين وتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارات لبيان سبب الحادث.

مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بطريق أبو رديس بجنوب سيناء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365