نيابة طور سيناء تخلى سبيل سائق الأتوبيس المنقلب بأبورديس

قرر المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابيات جنوب سيناء، إخلاء سبيل عمرو كمال محمد حسين سائق أتوبيس الرحلات فى حادث أبورديس، بعد ظهور نتيجة تحليل المخدرات وسلبيتها، والتحفظ على طلال فرج عتيق مسعد سائق اللودر الذى تسبب فى الحادث، مساء أمس الأحد، والذى أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 21 شخصا.

كان المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات جنوب سيناء أمر بتشكيل فريق تحقيقات ضم المستشار إسلام كيوان مدير نيابة طور سيناء والمستشار إسلام جزر وكيل نيابة جنوب سيناء الكلية والمستشار فتحى السعيد مدير نيابة رأس سدر والمستشار محمد أشرف وكيل نيابة طور سيناء والمستشار أحمد عبد العزيز وكيل نيابة طور سيناء السؤال، لمتابعة حالة المصابين وتشكيل لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارات لبيان سبب الحادث.

مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص فى انقلاب أتوبيس بطريق أبو رديس بجنوب سيناء