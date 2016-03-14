ضبط المتهم بقتل طفلين أثناء لهوه بخرطوش بمدينة بلبيس فى الشرقية

تمكن ضباط مباحث بلبيس بالشرقية، برئاسة الرائد محمد غيث، من ضبط المتهم بقتل طفلين داخل "سايبر نت"، أثناء لهوه بفرد خرطوش، وتم إخطار نيابة بلبيس برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية لتولى التحقيق.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد سمير أبو روضة مأمور مركز شرطة بلبيس، بوصول كلاً من " محمود على محمود حيدر" 10 سنوات طالب بالصف الرابع الإبتدائى، و"خالد أحمد محمود" 13 سنة بالصف الثانى الإعدادى، لمستشفى بلبيس العام جثتين، وتبين أنه أثناء قيام شاب يدعى "صابر د" 17 سنة عجلاتى باللهو بفرد خرطوش معه، وتهويش الأطفال داخل "سايبر نت" ببندر بلبيس أصاب طفلين أثناء تواجدهما داخل "السايبر"، ما تسبب فى وفاتهم على الفور، وانتقلت قوة من مباحث بلبيس برئاسة الرائد محمد غيث لمحل الحادث، وتم ضبط المتهم.

شاب يقتل طفلين أثناء لهوه بفرد خرطوش فى مدينة بلبيس بالشرقية

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