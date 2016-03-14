ضبط مصنعين للعصير والحلويات المغشوشة بالبحيرة

تمكن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، اليوم، برئاسة المهندس محمد عصر وكيل الوزارة، من ضبط مصنع لتعبئة العصير المغشوش، وضبط مصنع أخر يقوم بإنتاج حلويات عليها بيانات مخالفة لشركات أخرى غش تجارى.

حيث شن رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين بالإشتراك مع مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد عصر وكيل الوزارة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط " أحد مصانع الحلويات والذى يقوم بإنتاج حلويات عليها بيانات مخالفة لشركات أخرى غش تجارى وكذلك لعدم وجود سجل صناعى وتم ضبط كميه من المواد الاوليه وكميه كبيرة من المنتج النهائى والتحفظ على الكمية المضبوطة.

كما تم ضبط أحد المحلات ذلك لحيازته حوالى 196 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية منتهيه الصلاحية مختلفة الأنواع والاحجام، وتم تحرير محضر لمستودع غاز بناحية بندر كفر الدوار وذلك لتصرفه فى عدد 105اسطوانة غاز تجاريه فى السوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد السيارات النصف نقل محملة بكميه قدرها 100 اسطوانة مملؤه بالغاز تجاريه مجمعه من السوق السوداء وتم التحفظ على السيارة المضبوطة عليها الإسطوانات بمصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار وتم توجيه الإتهام للسائق الهارب وصاحب المستودع بناحية قرية الصواف المدير المسئول عن الشحن بالمصنع.

وضبط مصنع عصائر بناحية الخاصة بحوش عيسى يقوم بتصنيع وتعبئة العصير المانجو عن طريق مياه وإضافة لها مواد حافظه ورائحة المانجو وبيعها للمحلات والموطنين على أساس عصير مانجو مختلفة الأوزان ومكتوب عليها من الخارج عصير مانجو ويتم التعبئة عن طريق الفتايات ويقوم أيضا بتصنيع حلوى المصاصة بدون ترخيص أوسجل صناعى ومكتوب عليها توتا بوب التى تباع للاطفال وتم ضبط الكميات التالية قبل بيعها بالأسواق.

وتم التحفظ على 300عبوة عصير وزن1لتر و480 عبوة عصير وزن العبوه 200ملى وتانك به نص طن عصير مجهول المصدر، و15 كرتونة مصاصة بكل كرتونه بها 12 علبة، كما تم ضبط 5براميل سكر جلوكوز مجهول المصدر و15 ألف حلوى مصاصة .

كما تم ضبط صاحب مخبز بقرية محمد رفعت لتصرفه فى 3000 رغيف بلدى مدعم كما تم ضبط 5مخابز يقوموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتم ضبط محل يقوم بتجميع نص طن زيت طعام مجهول المصدر وجارى تحرير محضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات .

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