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انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس 1 ريال مدريد 2 .. هدف قاتل من كاسيميرو

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انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس 1 ريال مدريد 2 .. هدف قاتل من كاسيميرو انتهت الدوري الإسباني - لاس بالماس 1 ريال مدريد 2 .. هدف قاتل من كاسيميرو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لاس بالماس وريال مدريد في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

انتهت

ق90 سيرخيو راموس يحصل على البطاقة صفراء الثانية ويغادر الملعب بالطاقة الحمراء

ق89 جووووووول كاسيميرو يسجل لريال مدريد ويمنحه التقدم من جديد برأسية

ق87 جوووووول ويليان خوزيه يتعادل للاس بالماس بلوب رائع بعد انطلاقة من اليمين

ق85 سيرخيو أراوخو يهدر رأسية قريبة ويضيع فرصة التعادل للاس بالماس

ق70 تسديدة قوية من جاريث بيل بجوار القائم

ق67 نافاس يتألق من جديد ويتصدى لكرة خطيرة ويحافظ على نظافة شباكه

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق34 إيسكو ينطلق من اليمين ويسدد كرة قوية لكن الدفاع يبعدها

ق24 جووووول ركنية من إيسكو تجد رأس راموس الذي يسكنها الشباك

ق16 إنذار لكاسيميرو وضربة حرة للاس بالماس في مكان خطير

ق9 نافاس يتألق ويتصدى لانفراد من مهاجم لاس بالماس

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة

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فيديو اليوم السابع