مدرج في الجول - ' أصحاب السنام ' .. سخرية إيطاليا من يوفنتوس التي حولها جمهوره إلى فخر

أن تكون كبيرا يجعلك مكروها بين منافسيك. وفي إيطاليا ليس هناك من هو أكبر من يوفنتوس.

وفي الوقت الذي تفرغ فيه يوفنتوس للفوز بالألقاب، لم يجد منافسوه سوى السخرية طريقا للنيل منهم، أما جمهور يوفنتوس فقد ردوا بطريقتهم الخاصة.

"أصحاب السنام" لقب أطلقته جماهير أندية إيطاليا على يوفنتتوس، وجعلت منه جماهير يوفنتوس، أمر يدعو للفخر، لكن ما هي قصة ظهور هذا اللقب؟.

"مدرج في الجول" هي سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com عن الألقاب الساخرة التي تطلقها جمهور الأندية على منافسيها.

لقب "أصحاب السنام" ليس مشهورا حول العالم، لكن جمهور فريقي فيورنتينا وتورينو، يعرفوه جيدا ويطلقوه على جمهور يوفنتوس، وهذا طبيعي في ظل أنهما أكثر الأندية كرها ليوفنتوس.

السيدة العجوز

بين كل الاجتهادات حول حقيقة اللقب يبدو أن الربط بين لقب تورينو الأصلي، "السيدة العجوز" وظهور هذا اللقب "أصحاب السنام" هو الأقرب، لكنه ليس التفسير الوحيد.

قميص يوفنتوس الـ "V”

يقول البعض في إيطاليا أن لقب "أصحاب السنام" أُطلق على يوفنتوس بسبب تصميم قمصانهم، فاليوفي يحافظ على تصميم قميصه منذ موسم 1956/1957 بياقة "V".

قديما كانت قمصان اللاعبين في كرة القدم واسعة، وكانت قمصان لاعبي اليوفي تتطاير في الهواء، فيظهرون وكأنهم يحملون سناما على ظهورهم، ما جعل جمهور تورينو يطلقون عليهم هذا اللقب.

عواجيز تورينو

تفسير آخر لأصل الاسم يرجع لجمهور تورينو أيضا.

سنام الجبال في الإيطالية تعني "Gobbi" وكبار السن في أحياء تورينو يطلق عليهم لقب "Göb" بسبب انحنائهم في المشي.

وبسبب كره جمهور تورينو ليوفنتوس، يقول البعض أنهم هم من أطلقوا هذا اللقب على يوفنتوس، في إشارة لأن يوفنتوس سيدة عجوز ومريضة.

حظ يوفنتوس

يوفنتوس متهم بأنه حليف الحظ الأول، وأن أغلب ألقابه لا تأتي إلا بالحظ.. بالتأكيد هو اتهام باطل، فالحظ لا يساند سوى من يستحقه، لكن هذا لا يمنع أنه هذا التفسير ربما يكون صحيحا.

"تقول أسطورة إيطالية قديمة أن الشخص الذي يلمس سنم جمل، يكسبه ذلك حظ كبير". وعلى هذا يسخر جمهور أندية إيطاليا من يوفنتوس قائلين: "لابد لأن مالك يوفنتوس بالتأكيد لمس سنم حين أسس يوفنتوس، وهذا ما أكسبهم هذا الحظ، ولذلك أطلقوا عليهم "أصحاب السنام".

فخر جمهور يوفنتوس

جمهور يوفنتوس قلب السحر على الساحر، وبدلا من تقبل السخرية، سخروا هم من أندية الفرق الأخرى بنفس اللقب، وقالوا: "من الطبيعي أن نكون من أصحاب السنام، فوجودنا على رأس الجدول دائما، يدفعنا للنظر بالأسفل، كي نرى ترتيب باقي المنافسين".