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سيرجيو راموس ثالث أكثر المدافعين تسجيلا في تاريخ الدوري الإسباني

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سيرجيو راموس ثالث أكثر المدافعين تسجيلا في تاريخ الدوري الإسباني سيرجيو راموس ثالث أكثر المدافعين تسجيلا في تاريخ الدوري الإسباني

أصبح سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد هو ثالث أكثر المدافعين في الدوري الإسباني تسجيلا للأهداف عبر التاريخ.

ويتقدم ريال مدريد على لاس بالماس بهدف مقابل لا شيء، سجله سيرجيو راموس.

وتقام المباراة على ملعب دي جران كاناريا ضمن الأسبوع التاسع والعشرين من الليجا الإسبانية.

بعد هذا الهدف الذي أحرزه راموس في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول أصبح رصيده من الأهداف في الليجا الإسبانية 44 هدف خلف الثنائي فيرناندو هييرو قائد ومدافع ريال مدريد السابق برصيد 105 هدف ومدافع برشلونة السابق رونالد كومان برصيد 67 هدف.

هذا الرقم ليس الوحيد لراموس بل أصبح رصيده من الأهداف الرأسية 27 هدف بالتساوي مع مدافع وقائد تشيلسي جون تيري كأكثر المدافعين في الدوريات الخمسة الكبرى تسجيلًا للأهداف بالرأس.

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