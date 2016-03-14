بالفيديو - دورتموند يفوز على ماينز ويواصل ملاحقة بايرن ميونيخ

(إفي): فاز بوروسيا دورتموند يوم الأحد على ضيفه ماينز بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الـ26 من الدوري الألماني بالمباراة التي احتضنها ملعب سيجنال ادونا بارك.

وحمل الهدف الأول توقيع ماركو رويس عقب تلقيه بينية جعلته منفردا بالمرمى ليسدد الكرة وتعانق الشباك (ق30).

وسجل "أسود فستفاليا" الهدف الثاني بواسطة شينجي كاجاوا الذي حول تمريرة الجابوني بيير ايمريك أوباميانج إلى داخل المرمى (73).

وأعاد دورتموند الوصيف بهذه الطريقة الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر إلى خمس نقاط حيث رفع رصيده إلى 61 نقطة، فيما تجمد ماينز عند 40 نقطة في المركز السادس.

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