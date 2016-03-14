بالفيديو - برأسية قاتلة.. ريال مدريد يهرب من فخ بالماس في اللحظات الأخيرة

(إفي): حقق ريال مدريد فوزا باهتا على مضيفه لاس بالماس بهدفين لواحد في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم على ملعب دي جران كاناريا.

جاء الشوط الأول من المباراة مملا في أغلب فتراته باستثناء فرصتين أو ثلاثة حيث نجح سرخيو راموس في ادراك الهدف الأول من إحداها.

استمر ايقاع المباراة بطيئا حتى منتصف الشوط الثاني، ولكنها وصلت إلى ذروتها في الدقائق الأخيرة، حيث نجح لاس بالماس في إدراك هدف التعادل، ولكن الريال بدا متمسكا بنقاط المباراة الثلاثة، حيث سجل كاسيميرو هدفا ثانيا (ق87).

كاد لاس بالماس يتقدم (ق10) بعد خسارة الكرواتي لوكا مودريتش للكرة ولكن كيلور نافاس أبعد فرصة ويليان خوسيه الخطرة.

أهدر كريستيانو رونالدو فرصة محققة للتسجيل عقب مرتدة وبينية من مودريتش جعلته شبه منفرد بالمرمى ولكنه سددها في جسد الحارس لتخرج لركنية (ق23).

تمكن الريال من التسجيل في الدقيقة التالية بعد أن حول سرخيو راموس برأسه ركنية إيسكو إلى داخل شباك الفريق الكناري.

جاءت أحداث الشوط الثاني بطيئة ودون اثارة، ولكنها شهدت الكثير من الالتحامات والمخالفات، كاد لاس بالماس يدرك هدفا من إحداها قبل أن يسدد الويلزي جاريث بيل صاروخا من على حدود منطقة الجزاء لكنها تعلو العارضة (ق63) لتتسارع بعدها وتيرة اللقاء.

تسنح للاس بالماس فرصة محققة من انفراد أحد مهاجميه لكن نافاس أبعدها ببراعة (ق64)، قبل أن يتعملق الحارس ويبعد كرة خطيرة (ق65)، ليصبح أصحاب الأرض أقرب من هدف التعادل.

وكاد بيل يدرك هدفا ثانيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بيسراه مرت بجوار القائم (ق70).

يحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة للاس بالماس داخل منطقة الجزاء بعدما اعتبر أن نافاس أمسك كرة أعادها له أربالو أربيلوا وسط احتجاجات من لاعبي الريال لم ينجح أصحاب الأرض في استغلالها بفضل تألق الحارس (ق74).

هيمن أصحاب الأرض على مجريات الأمور في المباراة بصورة تامة لدقائق لكنهم لم يتمكنوا من استغلال السيطرة وترجمتها إلى هدف لتعادل، لتنتقل الكرة بعدها إلى الريال، الذي بدا بلا أنياب.

وكاد أروخو الذي نزل بديلا يدرك هدف التعادل للاس بالماس برأسية رائعة علت العارضة (ق85).

أخيرا أدرك ويليان جوزيه في ادراك هدف التعادل من عرضية أرضية مثالية أسكنها الشباك (ق86).

وبعد دقيقة واحدة سجل الريال هدفا ثانيا من ركنية حولها كاسيميرو برأسية إلى داخل الشباك.

وفي الثواني الأخيرة من عمر المباراة، طرد سيرخيو راموس إثر حصوله على بطاقتين صفراوين، ليغيب عن اللقاء المقبل، إلى جانب زميله بيبي، الذي أشهر الحكم في وجهه هو الاخر بطاقة صفراء خامسة.

لم يفلح لاس بالماس في استغلال الفرص الأخيرة التي سنحت له، لينتهي اللقاء بفوز الريال الذي ارتفع رصيده إلى 63 نقطة، في المركز الثالث، ويحافظ على فارق النقاط الأربعة التي تفصله عن أتلتيكو مدريد الوصيف و12 عن برشلونة صاحب الصدارة.

فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 30 نقطة في المركز 15.

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