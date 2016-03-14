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مقتل وإصابة 2715 من قوات الصاعقة الليبية منذ ثورة 17 فبراير حتى الآن

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مقتل وإصابة 2715 من قوات الصاعقة الليبية منذ ثورة 17 فبراير حتى الآن مقتل وإصابة 2715 من قوات الصاعقة الليبية منذ ثورة 17 فبراير حتى الآن

أخبار ليبيا


>لقى 715 جنديا بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مصرعهم وأصيب أكثر من 2000 آخرين، منذ احداث "17 فبراير" 2011 حتى الآن .

وقال المتحدث الرسمى للقوات الخاصة الليبية ،العقيد ميلود الزوى ، فى تصريح الليلة، إن 715 جنديا بالقوات الخاصة"الصاعقة"لقوا مصرعهم على راسهم اللواء عبد الفتاح يونس، وأصيب أكثر من 2000 آخرين ،منذ أحداث 17 فبراير 2011 حتى الآن ، بينهم ضباط وضباط صف وجنود و متطوعين و احتياط و مساندين.

وأضاف الزوى، أن القوات الخاصة تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر هؤلاء الابطال الذين سطروا ملاحم الجهاد والمجد من أجل هذا متعهدة بمواصلة جهادها حتى القضاء على هذه الفئة الباغية وتطهير البلاد من شرورهم.
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