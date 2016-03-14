رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: أوشكنا على الانتهاء من إزالة السفن الغارقة

أكد اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن مشكلة السفن الغارقة أوشكت الهيئة على الانتهاء منها وإزالة أكثر من 50% من السفن الموجودة فى عرض البحر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإعلان عن إنجازات فى مشكلة غرق السفن سيتم الإعلان عنها قريباً والأرقام والتفاصيل فور الانتهاء منها ، مشيراً إلى أن إزالة السفن الغارقة ضمن خطة تطوير هيئة الميناء تحت إشراف وزارة النقل .

وأشار رئيس هيئة الميناء أنه هناك خطة لتطوير المنظمة التجارية بالميناء خلال الفترة القادمة فى خطة ، مؤكداً أن هيئة ميناء الإسكندرية انتهت من الخطة السريعة لتطوير المنظمة وجار البدء فى الخطة الطويلة الأجل.

يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية ووزارة النقل وضعت خطة لإزالة السفن الغارقة فى عرض البحر بميناء الإسكندرية بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدم إعاقة حرمة السفن داخل الميناء.

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