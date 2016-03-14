أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: أوشكنا على الانتهاء من إزالة السفن الغارقة

Google+ Print
رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: أوشكنا على الانتهاء من إزالة السفن الغارقة رئيس هيئة ميناء الإسكندرية: أوشكنا على الانتهاء من إزالة السفن الغارقة
أكد اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن مشكلة السفن الغارقة أوشكت الهيئة على الانتهاء منها وإزالة أكثر من 50% من السفن الموجودة فى عرض البحر.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإعلان عن إنجازات فى مشكلة غرق السفن سيتم الإعلان عنها قريباً والأرقام والتفاصيل فور الانتهاء منها ، مشيراً إلى أن إزالة السفن الغارقة ضمن خطة تطوير هيئة الميناء تحت إشراف وزارة النقل .

وأشار رئيس هيئة الميناء أنه هناك خطة لتطوير المنظمة التجارية بالميناء خلال الفترة القادمة فى خطة ، مؤكداً أن هيئة ميناء الإسكندرية انتهت من الخطة السريعة لتطوير المنظمة وجار البدء فى الخطة الطويلة الأجل.

يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية ووزارة النقل وضعت خطة لإزالة السفن الغارقة فى عرض البحر بميناء الإسكندرية بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لعدم إعاقة حرمة السفن داخل الميناء.


>- ميناء الإسكندرية يستقبل 89 ألف طن قمح ومواد بترولية
>

- وزير النقل يتفقد معهد تدريب الموانئ بهيئة ميناء الإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365