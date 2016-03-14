سقوط أمطار بمناطق متفرقة من شمال سيناء

تعرضت مناطق شمال سيناء الساحلية هذه الليلة لسقوط أمطار خفيفة، تزامنت مع تعرض كافة أنحاء المحافظة لعاصفة ترابية تسببت فى حجب الرؤية على الطرق.

وقال مصدر بغرفة عمليات شمال سيناء، أنه تم رفع درجة الاستعدادت بكافة إنحاء المحافظة، تحسبا لسقوط إمطار وجريان المياه فى الأدوية الجافة، وحوادث الطرق.

وأضاف المصدر، أن غرفة عمليات المحافظة تتواصل مع غرف عمليات فرعية بكافة مجالس المدن والمستشفيات وأقسام الشرطة لمتابعة الموقف، كما تم التنبيه على شركة المياه والكهرباء بأتخاذ استعدادتها لمواجهة أى طارئ ناجم عن الأحوال الجوية المتقلبة التى تشهدها المحافظة.

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