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القوى العاملة بالمنوفية تنهى إضراب عمال شركة سيجما عقب زيادة المرتبات

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القوى العاملة بالمنوفية تنهى إضراب عمال شركة سيجما عقب زيادة المرتبات القوى العاملة بالمنوفية تنهى إضراب عمال شركة سيجما عقب زيادة المرتبات
نحت مديرية القوى العاملة بمحافظة للمنوفية برئاسة الدكتور عادل خليل مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة والمستشار عفيفى محمد عفيفى وكيل المديرية فى إنهاء إضراب عمال شركة سيجما للأدوية الكائنة بالمنطقة الصناعية بقويسنا. وذلك بعد الاتفاق مع إدارة شركة سيجما للأدوية برئاسة الدكتور السيد البدوى رئيس مجلس إدارة الشركة عقب اجتماعه مع عدد من العمال وتم الاستجابة لمطلبهم وهو زيادة المرتبات وانتظامها فى موعدها فى أوائل كل شهر وتم صرف جميع المرتبات العمال وتم على الفور إنهاء الإضراب.

كان عمال العشرات من سيجما للأدوية الكائنة بالمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية قد دخل فى إضراب عن العمل وذلك للمطالبة بزيادة المرتبات وانتظامها.

القوى العاملة بالمنوفية تُنهى إضراب عمال "وطن باك" بزيادة رواتبهم

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