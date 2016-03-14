سقوط عمود إنارة غرب الإسكندرية بسبب شدة الرياح

سقط عامود إنارة أمام مدرسة الشهداء الإبتدائية بعزبة التفتيش بالعامرية فى الاسكندرية، نتيجة شدة الرياح وسوء الطقس، وقال الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور أنه يتابع مع المسئولين لإنقاذ أهالى عزبة التفتيش من سقوط أعمدة الإنارة، نتيجة العاصفة الترابية الشديده التى شهدتها المحافظة اليوم.

كما تواصل النائب أحمد الشريف عضوا المجلس عن دائرة العامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، مع رئيس الحى وشركة الكهرباء لحل المشكلة منعاً لإيذاء المواطنين، وتشهد الإسكندرية اضطراب فى حالة الطقس وعاصفة ترابية شديدة وسقوط أمطار ازدادت شدتها مساء اليوم على جميع أنحاء المحافظة.

تغير مفاجئ فى حالة الطقس بالإسكندرية.. برق ورعد وأمطار مع ارتفاع درجة الحرارة

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