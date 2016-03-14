بالصور.. ختام فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للاتحادات النوعية بأسوان

شهدت مدينة أسوان، مساء الأحد، ختام فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للاتحادات النوعية بمركز شباب مدينة أسوان، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، تحت شعار "لا غالب ولا مهزوم".

حضر ختام فعاليات الأولمبياد التى أقيمت على مدار 3 أيام خلال الفترة من 11 وحتى 13 مارس، عماد البنانى، مستشار أول وزارة الشباب والرياضة، وقيادات الوزارة، والفنان سامح الصريطى، ورؤساء الاتحادات الرياضية المشاركة وممثلى الصحافة الرياضية، بجانب حضور اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، والذى كرم فرق الاتحادات الفائزة فى المنافسات والمسابقات، التى شارك فيها 600 شاب وفتاة، من مختلف الأعمار السنية بالمصالح الحكومية واللجان والأندية الرياضية ومراكز الشباب والجامعة وأكاديمية النادى الأهلى بأسوان.

وشهد ختام الأولمبياد المصرى، طابور عرض للفرق والاتحادات الرياضية المشاركة مع توزيع دروع والميدليات الذهبية والفضية والبرونزية على الفرق الحاصلة على المراكز الثلاث الأولى.

والجدير بالذكر بأن فعاليات الأولمبياد المصرى تضمنت تنفيذ مسابقات رياضية فى مختلف الألعاب بين فرق الاتحادات النوعية المشاركة والتى تقام على ملاعب مركز شباب مدينة أسوان بجانب أنه تم تنظيم ندوة ثقافية تحت عنوان "الرياضة تجمعنا"، علاوة على إقامة مباريات لخماسى كرة القدم والطائرة وتنس الطاولة وكرة السرعة وألعاب القوى والمشى، كما تم تنظيم مسيرة رياضية تحت شعار "سلامة وتنمية"، وذلك بمسافة 2 كيلو متراً بكورنيش النيل بمدينة أسوان صباح السبت الماضى شارك فيها 7 اتحادات نوعية.

بالصور.. انطلاق فعاليات الأولمبياد المصرى الثانى للاتحادات النوعية بأسوان