بالصور.. محافظ السويس يفتتح جدارية "المقاومة من حرب للسلام"

افتتح اللواء أحمد حلمى الهياتمى محافظ السويس اللوحة الجدارية بعنوان السويس المقاومة من الحرب للسلام والمقامة على مساحة 60 مترا بأول السور بشارع الجيش بحى الأربعين والتى تجسد السويس من الحرب إلى السلام والتى صممت بأيدى مجموعة من شباب السويس فى إطار مبادرة تاريخنا لتجميل وتزين ميادين وحدائق المدينة.

وأكد المحافظ على أن الفترة القادمة ستشهد تطوير الميادين والحدائق العامة من خلال شباب السويس بالتنسيق مع الشركات، من خلال المشاركة المجتمعية لها لإعادة الشكل الجمالى للمدينة الباسلة التى عاشت ويلات حروب طويلة.

وقدم المحافظ الشكر للفنانين التشكيليين من شباب السويس الذى نفذ الجدارية ببراعة، كما شكر شركة السويس للتنمية الصناعية على المشاركة المجتمعية ودعمها الجاد لتنفيذ الجدارية، كما شكر شركة إكرامى قطب للمقاولات المنفذة لأعمال لإنشاء اللوحة الجدارية .

وقال مصطفى المصرى منسق مبادرة تاريخنا: إن اللوحة الجدارية بذلت بها جهود كبيرة لتنفيذها عن طريق فنانين، مؤكدا على شكره لأسرة الفنان التشكيلى الكبير الراحل عاطف سالم الذى أسهم بمئات اللوحات التى تجسد تاريخ السويس وبطولات الفدائيين والشهداء من أبناء المدينة الباسلة .

يذكر أن مبادرة تاريخنا تم إطلاقها من أجل الحفاظ على المناطق والحدائق والمنشآت التاريخية بالسويس والمشاركة فى تجميل المحافظة، والتى بدأت بتجميل حديقة الفرنساوى ببورتوفيق .

وفى الافتتاح تم تقديم عدد من الأغانى على أنغام السمسمية وبعض القصائد والأبيات الشعرية لشعراء السويس الشبان .

وقام اللواء أحمد الهياتمى بتكريم رئيس شركة السويس للتنمية الصناعية وأيضا والدة مصطفى رجب أول شهيد فى ثورة 25 يناير 2011 وتم تكريم الفنانين التشكيليين محمد عادل ومصطفى دياب وعلى الشناوى وأعضاء مبادرة تاريخنا بمنحهم ميدالية محافظة السويس تقديرا وتكريما لجهودهم فى تطوير المدينة .

قدم الاحتفالية تامر ريكو عضو مبادرة تاريخنا وحضرها نشأت البارودى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس ومحمد العجمى رئيس حى الأربعين والمهندس عمرو حسب الله رئيس شركة السويس للتنمية الصناعية وطلعت خليل عضو مجلس النواب وأعضاء مبادرة تاريخنا ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والجمعيات الأهلية وشباب السويس.

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