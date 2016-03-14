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الأهلي: استمرار زيزو لنهاية الموسم ' دهاء '

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الأهلي: استمرار زيزو لنهاية الموسم ' دهاء ' الأهلي: استمرار زيزو لنهاية الموسم ' دهاء '

يرى محمد عبد الوهاب عضو إدارة الأهلي أنه لم يكن هناك خلاف بين مجلس إدارة النادي وعبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة أثناء توليه المسئولية بشكل مؤقت.

وكان "زيزو" خرج عقب مباراة طلائع الجيش، ليعلن استمراره مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم الجاري، ثم تعاقد النادي الأهلي مع المدرب الهولندي مارتن يول.

وفي هذا الصدد تحدث محمد عبد الوهاب: "لم يكن هناك تعارض في التصريحات، بل اتفاق مسبق بين الكابتن زيزو وإدارة النادي، لتسريب شعور للاعبين بأنه مستمر، حتى لا يتفكك الفريق".

وأضاف عبر قناة (النهار اليوم): "ما فعله زيزو دهاء معتاد منه على مدار تاريخه، فمن لم يراه لاعبًا لم يشاهد كرة قدم في ".

وكان عبد العزيز عبد الشافي قاد الأهلي في 8 مباريات، فاز في 5 أمام إنبي والزمالك والاتحاد والإسماعيلي وبتروجت، وتعادل 3 مرات أمام طلائع الجيش وغزل المحلة.

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