الأهلي: مارتن يول مثل مانويل جوزيه

أشاد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بشخصية الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق.

وقال عبد الوهاب "عقدت جلسة معه قبل لقاء بتروجيت، تناولنا خلالها وجبة الغداء، ولاحظت أنه يحب مصر ويعلم قدر النادي الأهلي".

وأضاف خلال استضافته بقناة (النهار اليوم) "يذكرني كثيرا بمانويل جوزيه، فهو خفيف الظل وروحه مرحة وفي نفس الوقت صارم أثناء أداء عمله".

وأشار إلى أن اختيار مارتن يول ورفض عودة مانويل جوزيه، لرغبة إدارة النادي في الاستعانة بمدرسة جديدة في التدريب، إضافة إلى ابتعاد المدرب البرتغالي عن العمل 5 سنوات.

وأكد أن المدرب الهولندي رفض عرضين من الإمارات والصين، والتزم باتفاقه مع النادي الأهلي.

وأتم تصريحاته "راتب مارتن يول سري للغاية مثل رواتب باقي اللاعبين".