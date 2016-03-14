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حاكم عجمان يستقبل السفير التونسي

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حاكم عجمان يستقبل السفير التونسي حاكم عجمان يستقبل السفير التونسي

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان أمس، حاتم الصائم سفير الجمهورية التونسية، الذي حضر للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام منصبه سفيراً لبلاده لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالسفير التونسي متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لتسهيل مهمته ومساعدته في أداء مهام عمله.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين البلدين في العديد من المجالات وسبل توطيدها، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار بين الإمارات وتونس.

من جانبه أعرب السفير التونسي عن سعادته باللقاء مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية .

حضر اللقاء حمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وطارق بن غليطه مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعدد من كبار المسؤولين.

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