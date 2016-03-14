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حاكم الشارقة يترأس اجتماع أمناء أميركية الشارقة

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حاكم الشارقة يترأس اجتماع أمناء أميركية الشارقة حاكم الشارقة يترأس اجتماع أمناء أميركية الشارقة

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس الجامعة الأميركية في الشارقة اجتماع مجلس أمناء الجامعة الذي عقد صباح أمس في العاصمة البريطانية لندن.

وفي مستهل الاجتماع شكر سموه أعضاء المجلس لجهودهم، وأعرب عن رضاه لما تشهده الجامعة الأميركية في الشارقة من تطور واعتمد سموه عددا من المبادرات التي ستسهم بتطوير أداء الجامعة.

من جانبهم قدم أعضاء المجلس خالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان إلى مقام صاحب السمو حاكم الشارقة لمساهماته الكريمة المتواصلة واهتمامه الشديد في التطور الأكاديمي والبحثي لدى الجامعة.

وعبر الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة في تصريح له بهذه المناسبة عن امتنانه لصاحب السمو رئيس الجامعة على دعمه المتواصل للجامعة الأميركية في الشارقة.

وقال الدكتور شيرفيه نحن فخورون بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأميركية ورؤيته الحكيمة، وأن دعمه السخي للجامعة قد مكننا من تحقيق سمعة أكاديمية عالمية.

كما شكر مدير الجامعة أيضاً أعضاء مجلس الأمناء لوقتهم ودعمهم المتواصل، وعلى جهودهم المخلصة نحو تطوير الجامعة.

وقال الدكتور بيورن شيرفيه، بأن المجلس برئاسة صاحب السمو حاكم الشارقة قد وافق على إطلاق برنامج بكالوريوس آداب جديد في علم النفس لتلبية المطالب المتزايدة من الطلبة لهذا التخصص، وكجزء من سعي الجامعة لتصبح مركز بحوث لتطوير التعليم الذي يسهم في علاج التحديات التي تواجه المجتمع.

وأضاف مدير الجامعة بأنه تمت الموافقة أيضاً على إطلاق برنامج علم النفس إثر الشعبية التي اكتسبها هذا التخصص بين الطلبة.

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