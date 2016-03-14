أخبار عاجلة

مصدر أمني ينفي وقوع انفجار بمركز شرطة طنطا -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرجس حتى الآن -
مصدر كنسي: 15 قتيلاً و46 مصاباً في انفجار طنطا وعثرنا على قنبلة بالموقع منذ أسبوعين -
8 الصبح - محافظ الشرقية يتحدث لـ 8 الصبح عن أبرز الحلول للمشاكل والقضايا فى محافظة الشرقية -
المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم رأس الخيمة يعزي محمد النوبي بوفاة والدة زوجته

Google+ Print
حاكم رأس الخيمة يعزي محمد النوبي بوفاة والدة زوجته حاكم رأس الخيمة يعزي محمد النوبي بوفاة والدة زوجته

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى اللواء المتقاعد محمد النوبي محمد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة السابق في وفاة عمته «والدة زوجته» وإلى أبناء الفقيدة سعيد إبراهيم خلف مدير مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين السابق وعبدالله إبراهيم خلف.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه خلال زيارة خيمة العزاء بمنطقة المعيريض برأس الخيمة امس إلى ذوي الفقيدة سائلا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم العزاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسلطان علي أبوليلة وعدد من المسؤولين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية