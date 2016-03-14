حاكم رأس الخيمة يعزي محمد النوبي بوفاة والدة زوجته

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى اللواء المتقاعد محمد النوبي محمد نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة السابق في وفاة عمته «والدة زوجته» وإلى أبناء الفقيدة سعيد إبراهيم خلف مدير مركز رأس الخيمة لتأهيل المعاقين السابق وعبدالله إبراهيم خلف.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه خلال زيارة خيمة العزاء بمنطقة المعيريض برأس الخيمة امس إلى ذوي الفقيدة سائلا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه في تقديم العزاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسلطان علي أبوليلة وعدد من المسؤولين.