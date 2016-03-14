واضع أسس سياسة الدولة الخارجية

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدبلوماسي والسياسي الدكتور عدنان الباجه جي الذي ساهم في أداء دور مهم بتشكيل البنية السياسية في دولة الإمارات ووضع أسس سياسة الدولة الخارجية.

وانتقل الدكتور عدنان إلى دولة الإمارات حاملاً معه خبرة واسعة في مجال الشؤون السياسية والتي كان لها أثر كبير في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشرف على الحملة الدبلوماسية التي التحقت على أثرها دولة الإمارات بمنظمة الأمم المتحدة لتكون الدولة الأولى التي تخاطب المنظمة باللغة العربية في 1972.



> وتابع بعد ذلك مساهماته في سبيل نهضة الدولة إذ شغل العديد من المناصب الحكومية إلى جانب عضويته في مجموعة من أهم المؤسسات في أبوظبي، وتتضمن قائمة إنجازاته العديدة «الانضمام إلى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في نسخته الأولى والمساعدة في وضع أسس سياسة الدولة في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمساهمة في تطوير دستور دولة الإمارات».



> ويبلغ الدكتور عدنان من العمر حالياً 92 سنة، ويوصف بكونه رجلاً معطاء وحريصاً على نقل خبرته الواسعة لفائدة الدولة كما أنه مؤلف ومرجع مهم للمعلومات في الإمارات.

مصدر مهم للمعلومات

كما شمل التكريم الراحلة سوزان هيليارد والتي كانت تعد مصدراً مهماً للمعلومات عن طبيعة الحياة في أبوظبي قبل اكتشاف النفط.

وقدمت سوزان إلى الدولة عام 1954 برفقة زوجها الذي كان موظفاً في شركة للنفط وقامت بتدوين يومياتها على مدى أربع سنوات، بعد ذلك أصدرت عام 2002 كتاباً بعنوان «قبل النفط» بناءً على دعم وتشجيع من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس دولة الإمارات، والذي قال لها مرة «أنت الآن الشخص الوحيد الذي يتذكر أبوظبي جيداً كما كانت عليه..الحاضر يعلو دائماً على الماضي بحيث يُنسى الماضي من جيل إلى جيل أو نحو ذلك ما لم يكتب».



> وتمكنت سوزان من تكوين علاقة وثيقة مع النساء الإماراتيات في أبوظبي وكانت تزور على الدوام النساء اللواتي عشن في قصر الحصن، حيث تعرفت إلى شيخات أسرة آل نهيان.

> وقد ساهمت في توفير المعلومات اللازمة للمتخصصين الذين عملوا على تنفيذ أعمال الترميم في مبنى قصر الحصن وساعدت الباحثين في متحف زايد الوطني.

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ستُذكر سوزان دائماً بالتقاطها صورة للشيخة سلامة بنت بطي آل نهيان - رحمها الله - وهي الصورة الوحيدة التي وُثقت منذ ذلك الوقت وقد توفيت سوزان هيليارد عام 2014 عن عمر 87 سنة.

وكانت جائزة أبوظبي قد انطلقت في عام 2005 وتصادف حملة عام 2015 الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق هذه المبادرة والتي شهدت حتى الآن تكريم 71 شخصية، فيما تم ترشيح أكثر من 100 ألف شخص منذ انطلاق الجائزة.