محمد بن راشد وحميد النعيمي يعزيان في وفاة محمد خلفان بن خرباش

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد خلفان بن خرباش.

وزار سموه مساء أمس يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، مجلس العزاء في منطقة جميرا بدبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى والد وإخوان الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يرحمه ويغفر له «إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جهة أخرى، قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى محمد خلفان بن خرباش.

وأعرب سموه، خلال زيارته خيمة العزاء، عن صادق عزائه ومواساته إلى والد المغفور له وأشقائه وأسرة آل خرباش، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة بعجمان، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعدد من المسؤولين.