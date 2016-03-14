محمد بن راشد يرسي معايير جديدة لقادة الرأي الأكثر تأثيراً على المستوى العالمي

أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معايير جديدة للتفاعل الإيجابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال حسابه على منصة «لينكدإن» لقادة الرأي الأكثر تأثيراً.

وأظهرت بيانات «لينكدإن» أن مقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن التغيير الحكومي الجديد في دولة الإمارات، الذي جاء على شكل رسالة مفتوحة بعنوان «وزراء للسعادة والتسامح والشباب والمستقبل لماذا؟»، أصبح واحداً من أكثر 3 مقالات تسجل تفاعلاً على مستوى العالم لشخصية سياسية عبر منصة «لينكدإن»، وحقق نجاحاً كبيراً بوصفه واحدة من أسرع 10 مدونات انتشاراً على مستوى العالم، بالنظر إلى حجم التفاعل الذي سجله عبر «لينكدإن».

منصة حصرية

ويشكّل برنامج قادة الرأي في «لينكدإن» منصة حصرية تتيح للشخصيات المؤثرة عبر مختلف مجالات الحياة مشاركة تجاربهم ومعارفهم ونصائحهم مع أكثر من 414 مليون عضو في شبكة «لينكدإن».

وتضم قائمة أبرز الشخصيات الفاعلة عبر هذه المنصة، إضافة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كلاً من الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، وريتشارد برانسون، وبيل جيتس، وأوبرا وينفري.

وقدمت مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شرحاً للأهداف التي تسعى القيادة الإماراتية لتحقيقها من إطلاق أربع وزارات جديدة، وأكد سموه أنه، انطلاقاً من مكانة دولة الإمارات كواحة للتسامح والحداثة والتقدم في العالم العربي، تمثل هذه الوزارات مبادرة من الحكومة الإماراتية، لبناء نهج راسخ وبرامج فاعلة وقنوات للتواصل والتفاعل مع الشباب الذين يمثلون القوة الأكبر في دولة الإمارات.

300 ألف مشاهدة

وقال علي مطر، رئيس حلول المواهب في شبكة «لينكدإن» جنوبي أوروبا والشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: «إن مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة على نشرها، لتقترب بشكل كبير من نصف مليون مشاهدة، ما يؤكد مدى الاحترام الكبير الذي يحظى به سموه، حيث تفوقت هذه الرسالة على مشاركات معظم الشخصيات السياسية الأكثر متابعة عبر «لينكدإن» من مختلف أنحاء العالم».

تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بقراءة مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لم ينحصر في المنطقة العربية أو في الشرق الأوسط فحسب، بل حظيت باهتمام أعضاء الشبكة من خارج حدود المنطقة، ومن بين البلدان الخمسة الأعلى متابعة وتفاعلاً مع هذه المشاركة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

ويرجع النجاح الكبير الذي حققته مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى عوامل عديدة يتعذر حصرها، ولكن في هذه الحالة يمكن تحديد مؤشرات واضحة، من بينها الرسالة القوية والشكل الجديد للخطاب والشخصية الملهمة والمحترمة لسموه، إضافة إلى نشر الرسالة عبر منصة تشكّل القناة الأفضل للتواصل مع جمهور المهنيين والمعنيين في العالم.

صدارة وفعالية

الجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد احتل في وقت سابق مكانة متقدمة ضمن صدارة أكثر قادة العالم شعبية وفعالية على موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي.

وأكدت دراسة دولية أعدتها مؤسسة بيرسون مارستيلر للعلاقات العامة والاتصالات أن حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على «إنستغرام» يحظى بشعبية كبيرة متنامية، يجسدها احتلاله المرتبة السادسة ضمن أكثر قادة العالم شعبية على هذا الموقع، مع بلوغ عدد متابعي صفحة سموه 1.4 مليون متابع.

كما أظهرت الدراسة أيضاً احتلال سموه المركز الرابع عالمياً ضمن قائمة أكثر قادة العالم فعالية على «إنستغرام»، مع حصول كل مشاركة له على حسابه في «إنستغرام» في المتوسط على 28265 تفاعلاً (تعليق وإعجاب).

شعبية عالمية

وجاء الإعلان عن هذه الدراسة بعد أسبوعين من الكشف عن تصنيف مجلس السياسات الرقمية، التابع لمؤسسة «ديجيتال دايا» للاستشارات الاستراتيجية، لأكثر قادة العالم شعبية على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي الذي أظهر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عزز مكانته المتقدمة ضمن صدارة أكثر قادة العالم شعبية على «تويتر»، مع ارتفاع عدد متابعي سموه بمقدار مليوني متابع خلال عام 2015.

وكشف تصنيف المجلس عن أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تقدم مركزين ضمن قائمة أكثر قادة العالم شعبية على موقع «تويتر» خلال عام 2015، بحيث بات يحتل المركز الرابع عالمياً. وأكد تقرير أصدره المجلس أن عدد متابعي سموه ارتفع بمقدار مليوني متابع خلال عام 2015، وأكد أن التغريدات التي يبثها سموه عبر صفحته على «تويتر» تجسد رؤيته لدولة الإمارات بوصفها دولة رائدة، تؤمن باستخدام أحدث التقنيات لتحفيز نهج الابتكار في مختلف المجالات.

منصات مهمة

ونقل التقرير ما قاله سموه خلال قمة التواصل الاجتماعي التي عقدت في العام الماضي، وأشار فيها إلى أن أهمية منصات التواصل الاجتماعي تتمثل في قدرتها على الوصول بسهولة إلى مختلف أفراد المجتمع عبر أجهزتهم الشخصية، حيث قال: «من واجبنا مساعدة الشباب وأجيال المستقبل، من خلال بناء منصة معرفية، لحمايتهم من أي أفكار هدامة وسلبية يمكن أن تحد من آفاقهم وقدراتهم».