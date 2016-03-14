حظك اليوم القوس ليوم الاثنين 2016/3/14

حظك اليوم لبرج القوس

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس

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>ستلاحقك مجموعة من الأخبار السيئة التى تهز من ثقتك بنفسك ومن أدائك فى العمل، لكن لا داعى للاستسلام لهذا الوضع، لأنه لم يكون أمر دائم إنما هو مجرد موقف سيمر مرور الكرام دون أن يترك أى أزمة أو مشكلة.الحظ لم يحالف أبناء هذا البرج بالنسبة لحياتهم العاطفية فللأسف الكثير من المشاكل ستواجههم، لكن عليهم أن يتحلوا بالصبر حتى يتخطوا هذه الفترة ولا يوقعون أنفسهم فى مشاكل كبيرة ليس لها علاج أو دواء.كبوة صحية ستهاجم أبناء هذا البرج وستهدد استقرارهم الصحى، لذلك يجب أن يخافون على مصالحهم ولا ينتظرون إلحاح الطبيب ويجرون الفحوصات والتحاليل المطلوبة.للأسف بعض المشاكل ستحيط بأبناء هذا البرج سواء على المستوى الصحى أو العاطفى والمهنى، لذلك يجب أن يكون الصبر هو مفتاحهم فى هذا اليوم.