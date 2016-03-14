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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 14\3\2016

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 14\3\2016 برج الدلو حظك اليوم الاثنين 14\3\2016

على الصعيد المهنى:
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إنه يوم عظيم بالنسبة لك، لقد كنت تنتظر ترقية فى العمل لكن لسوء حظك لن تحدث هذه الترقية، حيث أن هناك عدد من زملاؤك فى العمل يعيقون تقدمك، احترس قليلا منهم، كن حذر فالفترة القادمة فى عملك سيحدث لك الكثير من المشكلات.

الدلو على الصعيد العاطفى:
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أنت مقبل على خطوة إيجابية فى حياتك العاطفية، لكن بعض أقارب شريكك سيضعوك فى موقف محرج اليوم، حاول أن تتحلى بالهدوء مع شريكك ولا تختلق المشاكل فإنها ستضر بك كثيرًا، حاول أن تقف بجانب أصدقائك هذه الفترة.

الدلو على الصعيد الصحى:
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قد تحتاج إلى تغيير كامل فى النمط الغذائى الخاص بك اليوم، فى خطوة جذرية ستقرر رغمًا عنك الذهاب إلى طبيب تغذية، وقد يجعل النظام الغذائى الخاص بك نباتى، وقد تمنع عنك بعض الأطعمة، لذا يجب الحرص والحفاظ على معدتك التى أتلفتها الوجبات السريعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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اليوم سوف تكون قادرة على اتخاذ الخطوة الأولى نحو مستقبل أفضل لك، سوف تحتاج أن تقترض الفترة القادمة لعمل شئ هام جدًا، إلا أن هذه الفترة قد تجعل أعصابك هادئة ومريحة، كما أنك ستنهى مديونياتك آخر الشهر الجارى.

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مصر 365

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