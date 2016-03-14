حظك اليوم الحمل ليوم الاثنين 2016/3/14

حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

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>الأخبار الجيدة ستدق على أبواب حظك فلا داعى للخوف او القلق بشأن مستقبلك العملى فى هذه الأيام، لأن الحظ والتوفيق سيكون حليفكم فى تلك الفترة وستستطيعون تحقيق مالم تحققوه من قبل .لم ينجوا أبناء هذا البرج من المشاكل العاطفية، فعلى الرغم من أن الحظ سيبتسم لهم بالنسبة لأعمالهم إلا ان الحب سيكون نقطة ضعفهم هذه الأيام، فلا داعى لاستغراق وقت طويل فى محاولة تصليح العلاقات بين الطرفين لأن المشاكل قد تكون أكبر من هذه المحاولات.الحالة الصحية فى استقرار ملحوظ فلم يتعرضون لأى مشاكل سواء كانت كبيرة أو صغيرة، إنما التوفيق سيطول هذا الجانب أيضا من حياتهم.صحوة كبيرة فى حياتهم العملية فمزيد من الانجازات سيحققونها وأحلامهم ستثير جزء من واقع نعيشه، لكن حياتهم العاطفية لم تعود على الوضع الذى طالما تمنوه، وبالنسبة لحياتهم الصحية فالاستقرار هو مستقبلهم الصحى .