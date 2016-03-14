برج الميزان حظك اليوم الاثنين 14\3\2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

> سوف تنشأ عقبات صغيرة فى العمل لديك اليوم، صعوبة بالغة فى إنهاء المشاريع الخاصة بك ضمن المهل المحددة، العقبات هى على ما يبدو لا معنى لها، وسوف يكون من المستحيل قريبًا تجنبها، ومع ذلك، الحصول على غضب وفقدان أعصابك لن يفيدك فى شئ، حاول أن تتواصل مع زملاؤك فى العمل لحل المشاكل العالقة بينكم. الميزان على الصعيد العاطفى:

> محاولة للتوصل الى محادثة مع شريك حياتك، قد لا تحدث فى الواقع اليوم، لكنها ستحدث قريبًا جدًا، حان الوقت لكى تذهبا إلى المكان الذى كنتم تتقابلان فيه، فالأماكن القديمة قادرة على تغيير ما يعكر صفو علاقتكما، الأمور ستصبح على ما يرام خلال اليومين المقبلين. الميزان على الصعيد الصحى:

> الأمر يدفعك لإعادة النظر فى النظام الغذائى الخاص بك لكى يتضمن وجبات صحية بديلة لما تتناولة، شرب الكثير من الماء للحفاظ على ضغط الدم مطلوب جدًا فى الوقت الحالى، محاولة لمعالجة العلاقات الشخصية الخاصة بك والتى تؤثر على جهازك الهضمى وقولونك العصبى. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> يتركز تفكيرك كله فى الاهتمام بالأموال، كنت قد كرست الفترة الماضية وقتك للعمل، لكن المشاكل فى العمل قد تعيق المكافآت التى كان من المقرر أن تأخذها الفترة المقبلة، تريث قليلا فيما يخص المال.

شبكةعيونالإخبارية

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