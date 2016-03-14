حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14/3/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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تواجه حيرة كبيرة اليوم فى الاختيار بين ما تظن أنه يجب عليك أن تفعله وبين أخلاقيات العمل، وهذا يسبب لك بعض التوتر مع زملائك ولكن اتخاذ القرار الصحيح سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على حياتك المهنية على المدى الطويل.الشخص الذى يمكنه أن يمنحك علاقة مثالية تستمر مدى الحياة بالقرب منك، حاول أن تستوعبه ولا تواجهه بالكثير من التعقيدات التى قد تجعله يتراجع ولا تخجل من الاقتراب منه إذا شعرت أنه الشخص المناسب.تحتاج بعض الاسترخاء والهدوء والانتباه لنظامك الغذائى خاصة من خلال تناول الأكلات التى تحسن وتعزز قوة مناعتك، أنت عرضة للإصابة بالأمراض اليوم خاصة عند التعرض لمسببات الحساسية لذا كن حذرًا,يمكنك ان تحصل على بعض الهدوء والسكينة اليوم بعد اسابيع طويلة من الجدول المزدحم بالمهام والالتزامات ورغم أن بعض المفاجأت على وشك مباغتتك إلا أنك ستجيد التصرف بصورة مرضية.