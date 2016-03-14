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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14/3/2016

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حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14/3/2016 حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14/3/2016

على الصعيد المهني:
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تواجه حيرة كبيرة اليوم فى الاختيار بين ما تظن أنه يجب عليك أن تفعله وبين أخلاقيات العمل، وهذا يسبب لك بعض التوتر مع زملائك ولكن اتخاذ القرار الصحيح سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على حياتك المهنية على المدى الطويل.

على الصعيد العاطفي:
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الشخص الذى يمكنه أن يمنحك علاقة مثالية تستمر مدى الحياة بالقرب منك، حاول أن تستوعبه ولا تواجهه بالكثير من التعقيدات التى قد تجعله يتراجع ولا تخجل من الاقتراب منه إذا شعرت أنه الشخص المناسب.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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تحتاج بعض الاسترخاء والهدوء والانتباه لنظامك الغذائى خاصة من خلال تناول الأكلات التى تحسن وتعزز قوة مناعتك، أنت عرضة للإصابة بالأمراض اليوم خاصة عند التعرض لمسببات الحساسية لذا كن حذرًا,

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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يمكنك ان تحصل على بعض الهدوء والسكينة اليوم بعد اسابيع طويلة من الجدول المزدحم بالمهام والالتزامات ورغم أن بعض المفاجأت على وشك مباغتتك إلا أنك ستجيد التصرف بصورة مرضية.

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مصر 365

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