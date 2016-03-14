حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 14 مارس

برج الجوزاء على الصعيد المهنى....

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

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على الصعيد الصحى..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

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مواليد برج الجوزاء دائما لديهم الكثير من الأفكار المبدعة فى مجال العمل، يحاولون دائما التجدد والابتكار، لديهم عيوب يحاولون دائما التغلب عليها حتى تكون الأوضاع المهنية فى حال أفضل، حاول فى الأيام المقبلة بذل قصارى جهدك فى عملك حتى تحصل على ماتريد ، لديك فرصة للتميز إذا أجدت تنظيم وقتك ومعرفة ماهو مفيد وماهو لا غير ذلك ، كن مدرك لما عليك فعلة فى الأيام المقبلة حتى لا تصاب بالتشتت فى عملك.تحاول دائما أن يكون لك حياة عاطفية ولكن كل شخص قابلته حاول أن يستفيد منك فقط ، حاول أن تعرف كيف يكون الحب الصحيح ولا تعطى من لا يستحق حتى لا تندم يوما فمن يفعل الخير فى غير أهلة يقعد ملوما محسوراً ، لا تحزن على ما فاتك فدائما الأخطاء اكبر معلم فى الحياة .تتوقع لك الأبراج أن تكون بصحة جيدة فى الفترة القادمة ، عليك الاستمرار فى اسلوب حياتك الجديد حتى تحصل على ما تريد ، أنت قادر على فعل الكثير ولكن بعد تنظيم وقتك وحياتك الداخلية .تتوقع لك الأبراج كثير من التقدم فى الفترة القادمة لا تحزن على ما فاتك ولكن عليك أن تتعلم من الأيام ، لا تجعل حياتك تقف فلا يوجد مايستحق ذلك لديك فرصة لتعديل أمورك ، وعليك أن تتفأل بالقادم فمازال أجمل يوم لا يأتى إلى اليوم.