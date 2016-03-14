حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الاثنين 14 مارس 2016

حظك اليوم برج الأسد ليوم الاثنين 2016/3/14

>حظك اليوم لبرج الأسد :

>حظك لبرج الأسد على الصعيد المهني:

حظك لبرج الأسد على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :

برج الثور حظك اليوم الاثنين 14\3\2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

الثور على الصعيد العاطفى:

الثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:



>برج الدلو حظك اليوم الاثنين 14\3\2016

>برج الدلو على الصعيد المهنى:

الدلو على الصعيد العاطفى:

الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

برج الميزان حظك اليوم الاثنين 14\3\2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

الميزان على الصعيد العاطفى:

الميزان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 14 مارس

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14 مارس

>برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 14 مارس

>برج العقرب على الصعيد المهنى..

برج العقرب على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 14 /3/2016

>برج الجدى على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14 /3/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14 /3/2016

>برج السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج السرطان على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم الحمل ليوم الاثنين 2016/3/14

>حظك اليوم لبرج الحمل :

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :

حظك اليوم القوس ليوم الاثنين 2016/3/14

>حظك اليوم لبرج القوس :

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس :

>مشاكل كبيرة ستواجه أبناء هذا البرج وستطيح بأحلامهم التى طالما حاولوا الإلحاق بها، فربما سمة مشاكل وانتشار الشائعات بين أفراد العمل عن تراخى هؤلاء عن مهامهم اليومية ستكون سبب فى تراجعهم على المستوى المهنى والوظيفى.>على الرغم من اعتقادهم بانهم حصلوا على شريك الحياة الذى طال انتظاره إلا أنهم سيتأكدون من أن كل ذلك كان وهم وليس له علاقة بالحب الحقيقى، لذلك حاولوا أن تدرسوا شريك حياتكم على نحو صحيح حتى لا تندموا على هذه العلاقات فيما بعد.>أنتم فى حاجة إلى الخضوع للفحوصات والتحاليل الطبية حتى لا تتصاعد مشاكلكم الطبية وتخرج عن مسارها الطبيعى.>للأسف الحظ سخلف وعوده مع أبناء هذا البرج وسيتعرضون على مشاكل كبيرة على كافة المستويات ، ففى العمل مشاكل نتيجة للتراخى والحب لم يقف بجانبهم فى حين أن الحالة الصحية لم تستقر كثيرا .>كنت واثق واستباقى وهذه الصفات تساعدك اليوم فى تكسير أى مقابلة صعبة مع مديرك فى العمل، الانتباه إلى لغة الجسد الخاصة بك يفيدك كثيرًا فى تعاملاتك مع زملاؤك فى العمل وفى مقابلة عمل جديدة، اهتم بمظهرك وملابسك فى العمل حتى لا تنال سخرية من البعض.>اليوم مناسب لقضاء بعض الوقت مع والديك، حيث كان لديك شغل كثير جدًا فى الآونة الأخيرة، هذا هو أفضل وقت بالنسبة لك للاتصال والتعامل مع عائلتك وأقاربك، سوف يقل التوتر الخاص بك إلى حد كبير، إشراك شريكك فى زيارة والديك أو أشقائك يوطد العلاقة بينكم كثيرًا، إذا كنت واحدة، ستقابل شخص كنت تتمنى مقابلته منذ فترة كبيرة.>تحدث لك بعض المتاعب اليوم نتيجة الأمراض البسيطة فى معدتك، كنت تعانى من البرد والسعال و الصداع فى الفترة الماضية، وهذا جعل وزنك يقل ويظهر عليه علامات المرض، سوف تبطئ وتيرة يومك، لا تبتئس، الفترة القادمة ستجعلك تشعر بالإعياء أكثر، لذا عليك استشارة طبيبك فى أقرب وقت.>تخلى عن انطوائيتك قليلا، فالاجتماعية مطلوبة فى الفترة القادمة، من أهم الصفتين التى يجب أن تتحلى بهم هما الصبر والاجتماعية.>إنه يوم عظيم بالنسبة لك، لقد كنت تنتظر ترقية فى العمل لكن لسوء حظك لن تحدث هذه الترقية، حيث أن هناك عدد من زملاؤك فى العمل يعيقون تقدمك، احترس قليلا منهم، كن حذر فالفترة القادمة فى عملك سيحدث لك الكثير من المشكلات.>أنت مقبل على خطوة إيجابية فى حياتك العاطفية، لكن بعض أقارب شريكك سيضعوك فى موقف محرج اليوم، حاول أن تتحلى بالهدوء مع شريكك ولا تختلق المشاكل فإنها ستضر بك كثيرًا، حاول أن تقف بجانب أصدقائك هذه الفترة.>قد تحتاج إلى تغيير كامل فى النمط الغذائى الخاص بك اليوم، فى خطوة جذرية ستقرر رغمًا عنك الذهاب إلى طبيب تغذية، وقد يجعل النظام الغذائى الخاص بك نباتى، وقد تمنع عنك بعض الأطعمة، لذا يجب الحرص والحفاظ على معدتك التى أتلفتها الوجبات السريعة.>اليوم سوف تكون قادرة على اتخاذ الخطوة الأولى نحو مستقبل أفضل لك، سوف تحتاج أن تقترض الفترة القادمة لعمل شئ هام جدًا، إلا أن هذه الفترة قد تجعل أعصابك هادئة ومريحة، كما أنك ستنهى مديونياتك آخر الشهر الجارى.>سوف تنشأ عقبات صغيرة فى العمل لديك اليوم، صعوبة بالغة فى إنهاء المشاريع الخاصة بك ضمن المهل المحددة، العقبات هى على ما يبدو لا معنى لها، وسوف يكون من المستحيل قريبًا تجنبها، ومع ذلك، الحصول على غضب وفقدان أعصابك لن يفيدك فى شئ، حاول أن تتواصل مع زملاؤك فى العمل لحل المشاكل العالقة بينكم.>محاولة للتوصل الى محادثة مع شريك حياتك، قد لا تحدث فى الواقع اليوم، لكنها ستحدث قريبًا جدًا، حان الوقت لكى تذهبا إلى المكان الذى كنتم تتقابلان فيه، فالأماكن القديمة قادرة على تغيير ما يعكر صفو علاقتكما، الأمور ستصبح على ما يرام خلال اليومين المقبلين.>الأمر يدفعك لإعادة النظر فى النظام الغذائى الخاص بك لكى يتضمن وجبات صحية بديلة لما تتناولة، شرب الكثير من الماء للحفاظ على ضغط الدم مطلوب جدًا فى الوقت الحالى، محاولة لمعالجة العلاقات الشخصية الخاصة بك والتى تؤثر على جهازك الهضمى وقولونك العصبى.>يتركز تفكيرك كله فى الاهتمام بالأموال، كنت قد كرست الفترة الماضية وقتك للعمل، لكن المشاكل فى العمل قد تعيق المكافآت التى كان من المقرر أن تأخذها الفترة المقبلة، تريث قليلا فيما يخص المال.>مواليد برج الجوزاء دائما لديهم الكثير من الأفكار المبدعة فى مجال العمل، يحاولون دائما التجدد والابتكار، لديهم عيوب يحاولون دائما التغلب عليها حتى تكون الأوضاع المهنية فى حال أفضل، حاول فى الأيام المقبلة بذل قصارى جهدك فى عملك حتى تحصل على ماتريد ، لديك فرصة للتميز إذا أجدت تنظيم وقتك ومعرفة ماهو مفيد وماهو لا غير ذلك ، كن مدرك لما عليك فعلة فى الأيام المقبلة حتى لا تصاب بالتشتت فى عملك.>تحاول دائما أن يكون لك حياة عاطفية ولكن كل شخص قابلته حاول أن يستفيد منك فقط ، حاول أن تعرف كيف يكون الحب الصحيح ولا تعطى من لا يستحق حتى لا تندم يوما فمن يفعل الخير فى غير أهلة يقعد ملوما محسورا، لا تحزن على ما فاتك فدائما الأخطاء اكبر معلم فى الحياة.>تتوقع لك الأبراج أن تكون بصحة جيدة فى الفترة القادمة ، عليك الاستمرار فى اسلوب حياتك الجديد حتى تحصل على ما تريد ، أنت قادر على فعل الكثير ولكن بعد تنظيم وقتك وحياتك الداخلية>تتوقع لك الأبراج كثير من التقدم فى الفترة القادمة لا تحزن على ما فاتك ولكن عليك أن تتعلم من الأيام ، لا تجعل حياتك تقف فلا يوجد مايستحق ذلك لديك فرصة لتعديل أمورك ، وعليك أن تتفأل بالقادم فمازال أجمل يوم لا يأتى إلى اليوم.>مواليد برج العذراء دائما يحاولون التسلق على أكتاف الأخرين فى محيط العمل ، لديهم اساليب ملتوية كثيرة قد تكون مفيدة أحيانا ولكن على الأغلب قد توقع بهم فى شر أعمالهم ، عليك فى الفترة القادمة أن تسير فى الطريق الصحيح لعملك حتى لا تقع فى المحذور، اجتهد وابتكر فهذا سيكن أفضل لك فى الفترات القادمة .>على الصعيد العاطفى مواليد برج العذراء يتعاملون مع العواطف على أنهم يستطيعون التحكم بها بواسطة الأزرار لديهم قدرة كبيرة على نسيان الحبيب والبدء فى علاقة جديدة دون التأثر بأى شيء وهذا ما يجعلهم دائما فى موقف قوة وقت الفراق ، يحاول المحيطون بهذا البرج تجنب الدخول فى علاقات عاطفية وإذا حدث وتم الدخول فى العلاقة يكون الطرف الاخر دائما خائف وفى وضع التأهب للرحيل .>مواليد برج العذراء دائما يشتكون من الأمراض والأوجاع فهم حساسون تجاه الألم ولا يستطيعون تحمله ، وفى بعض الأحيان يجذبون انتباه من حولهم بهذه الأفعال الصبيانية غير المسوؤلة.>فى الفترة القادمة سوف تتغير الأحوال لتسير الحياة فى الطريق الصحيح لها ، لا تتعجل الأمور وعليك فقط فعل ماينبغى عليك دون التلكع أو الاعتماد على الآخرين ، الحياة لا تتوقف على غياب أحد وهذا ماعليك أن تعرفة بشكل جيد ، حتى لا تنسحب من حياة أحدهم بشكل مفاجئ>يتميز مواليد برج العقرب بقدرة على المراوغة تجعلهم يصلون إلى ما يريدون دون اى خسائر ، يحاولون طوال الوقت أن يطلعو على حياة الأخرين ولكنهم صندوق محكم الغلق عليهم فى الفترة القادمة أن يحافظو على خصوصية الأخرين ، سيكون لمواليد العقرب فى الفترة القادمة مكانة كبيرة فى محيط العمل وهنا عليهم أن يكونون على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقهم ، هم على قدرها ولكن ينقصهم التركيز بشكل أكبر من قبل .>تتوقع لك الأبراج فى الفترة القادمة ازدهار فى الحياة العاطفية فقد عرفت جيدا لماذا الحبيب كان غاضب منك حاول إلا تكرر الخطأ مرة اخرى وهذا سيجعل الحياة بينكم تسير بشكل أفضل ، كن على يقين أن اجمل يوم فى حياتك لم يحن إلى اليوم ، ولكن الأقدار بيد الله.>تحاول بشتى الطرق أن تجبر نفسك أن تكون حياتك صحية تحاول مرات ومرات وسوف تصل إلى ماتريد ولكن عليك التركيز أكثر حتى لا تخسر صحتك ونقودك التى أصبحت تصرف على الأطباء والأدوية فقط.>تتوقع لك الأبراج مزيد من الازدهار بعد الركود الذى عشته حياتك الماضية ، حاول إلا تجعل الماشى يلقى بظلالة على حياتك أكثر من ذلك فانت قادر على الاستفادة من الجيد وترك الغث جانبا ، كن واثق من خطواتك حتى تجد ماتحلم به أصبح حقيقة أمامك عينك>حالتك الصحية ليست على ما يرام وهذا هو السر وراء تراجع إنتاجيتك هذه الأيام، احرص على أن تضع خطة يومية بالمهام المطلوبة منك وتتبعها كى تتدارك تأثير صحتك على إنتاجك لفترة مؤقتة حتى تكتشف المشكلة.>حركة الكواكب تجعل حالتك العاطفية صاخبة وحافلة بالأحداث، وهذا يجعلك فى مزاج دفاعى قد لا يكون ملائمًا مع الحب حاول أن تتواصل مع الشريك بأسلوب أقل عدوانية لتفهمه.>المعدة هى بيت الداء. غالبية مشاكلك الصحية تأتى بسبب معدتك حاول أن تعيد النظر فى أسلوب حياتك ونظامك الغذائى وتنتبه إلى أنك لا تشرب ما يكفى من الماء.>اليوم أنت محط أنظار الجميع وهذا يجعلك تفقد تركيزك وقدرتك الفطرية على الإنجاز حاول أن تجد حلاً لهذه المشكلة وألا تخلق انطباعات سيئة لدى الآخرين عنك.> لديك فائض كبير من الطاقة يجعلك تشعر وكأنك تتمتع بقوة خارقة، تحقق الكثير من الإنجازات اليوم وتمتلك قدرة كبيرة على تحفيز فريقك وتشجيعه وتتولى المسؤوليات المختلفة برحابة صدر. استغل هذه الطاقة قدر الإمكان واستفد منها.>إذا كنت بصدد اتخاذ قرار مصيرى فى العلاقة توخى الحذر هذه الأيام، احترس مما تفعله وكن واعيًا بدورك وقراراتك.>الفوضى المحيطة بك تؤثر سلبا على صحتك وعلى مزاجك فضلاً عن الفوضى فى نظامك الغذائى وأسلوب حياتك المرتبك حاول أن تنظم حياتك أكثر وتنتبه لصحتك.> لديك رغبة شديدة فى لفت الأنظار اليوم واتخاذ قرارات حاسمة وقوية، ستكون قادرًا على مسح ديونك والتزاماتك القديمة وتساعد شخص قريب منك بفضل تفكيرك السريع.> تواجه حيرة كبيرة اليوم فى الاختيار بين ما تظن أنه يجب عليك أن تفعله وبين أخلاقيات العمل، وهذا يسبب لك بعض التوتر مع زملائك ولكن اتخاذ القرار الصحيح سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على حياتك المهنية على المدى الطويل.>الشخص الذى يمكنه أن يمنحك علاقة مثالية تستمر مدى الحياة بالقرب منك، حاول أن تستوعبه ولا تواجهه بالكثير من التعقيدات التى قد تجعله يتراجع ولا تخجل من الاقتراب منه إذا شعرت أنه الشخص المناسب.>تحتاج بعض الاسترخاء والهدوء والانتباه لنظامك الغذائى خاصة من خلال تناول الأكلات التى تحسن وتعزز قوة مناعتك، أنت عرضة للإصابة بالأمراض اليوم خاصة عند التعرض لمسببات الحساسية لذا كن حذرًا,>يمكنك ان تحصل على بعض الهدوء والسكينة اليوم بعد اسابيع طويلة من الجدول المزدحم بالمهام والالتزامات ورغم أن بعض المفاجأت على وشك مباغتتك إلا أنك ستجيد التصرف بصورة مرضية.>الأخبار الجيدة ستدق على أبواب حظك فلا داعى للخوف او القلق بشأن مستقبلك العملى فى هذه الأيام، لأن الحظ والتوفيق سيكون حليفكم فى تلك الفترة وستستطيعون تحقيق مالم تحققوه من قبل .لم ينجوا أبناء هذا البرج من المشاكل العاطفية، فعلى الرغم من أن الحظ سيبتسم لهم بالنسبة لأعمالهم إلا ان الحب سيكون نقطة ضعفهم هذه الأيام، فلا داعى لاستغراق وقت طويل فى محاولة تصليح العلاقات بين الطرفين لأن المشاكل قد تكون أكبر من هذه المحاولات.>الحالة الصحية فى استقرار ملحوظ فلم يتعرضون لأى مشاكل سواء كانت كبيرة أو صغيرة، إنما التوفيق سيطول هذا الجانب أيضا من حياتهم.>صحوة كبيرة فى حياتهم العملية فمزيد من الانجازات سيحققونها وأحلامهم ستثير جزء من واقع نعيشه، لكن حياتهم العاطفية لم تعود على الوضع الذى طالما تمنوه، وبالنسبة لحياتهم الصحية فالاستقرار هو مستقبلهم الصحى .>ستلاحقك مجموعة من الأخبار السيئة التى تهز من ثقتك بنفسك ومن أدائك فى العمل، لكن لا داعى للاستسلام لهذا الوضع، لأنه لم يكون أمر دائم إنما هو مجرد موقف سيمر مرور الكرام دون أن يترك أى أزمة أو مشكلة.>الحظ لم يحالف أبناء هذا البرج بالنسبة لحياتهم العاطفية فللأسف الكثير من المشاكل ستواجههم، لكن عليهم أن يتحلوا بالصبر حتى يتخطوا هذه الفترة ولا يوقعون أنفسهم فى مشاكل كبيرة ليس لها علاج أو دواء.>كبوة صحية ستهاجم أبناء هذا البرج وستهدد استقرارهم الصحى، لذلك يجب أن يخافون على مصالحهم ولا ينتظرون إلحاح الطبيب ويجرون الفحوصات والتحاليل المطلوبة.>للأسف بعض المشاكل ستحيط بأبناء هذا البرج سواء على المستوى الصحى أو العاطفى والمهنى، لذلك يجب أن يكون الصبر هو مفتاحهم فى هذا اليوم.