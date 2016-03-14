لو طلعت معاش متزعلش.. تقاعد كبار السن يجعلهم أكثر نشاطا وفى صحة أفضل

يحزن الكثيرون من الأشخاص عند خروجهم على المعاش أو تقاعدهم المبكر عن العمل، وذلك لتعودهم على نمط حياة معينة، لكن هؤلاء لا يجب أن يقلقوا، فقد أكدت دراسة علمية استرالية أن التقاعد يعزز اتباع نمط حياة صحى عند كبار السن.

الدراسة الجديدة - التى نشر نتائجها الموقع الهندى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية - أكدت أن الذين يتقاعدون أو يخرجون على المعاش يصبحون أكثر نشاطا بدنيا وأقل عرضة للتدخين، كما يتبعون نمط نوم أكثر صحة مقارنة بالذين ما زالوا يعملون.

وقال كبير الباحثين فى الدراسة ميلودى دينغ - الباحث بجامعة سيدنى باستراليا - إن التقاعد يخلق نافذة كبيرة من الفرص لإجراء تغييرات فى نمط الحياة الإيجابية، حيث يعد ذلك فرصة جيدة للتخلص من الروتين السيئ واتباع سلوك صحى.

وأضاف "دينغ" أن تغيير نمط الحياة يكون أكثر وضوحا فى الأشخاص الذين يتقاعدون بعد عمل بنظام الدوام الكامل، لأنهم عندما كانوا يعملون ويتنقلون كانوا يأكلون فى أغلب الأوقات، وعندما يتقاعدون يجدون الوقت لممارسة النشاط البدنى والنوم أكثر من وقت العمل، مشيرا إلى أن الباحثين يأملون فى اعتبار نتائج الدراسة نهجا لاتباع إجراءات تحقق صحة أفضل لكبار السن وتحميهم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكر.

وأظهرت نتائج الدراسة أن النشاط البدنى فى المتقاعدين يزداد بنسبة 93 دقيقة فى الأسبوع، وتنخفض نسبة جلوسهم بنسبة 67 دقيقة يوميا، ويزيد وقت النوم لديهم بنسبة 11 دقيقة كل يوم، كما أظهرت توقف 50% من المدخنات عن التدخين بعد تقاعدهن.

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