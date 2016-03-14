زيدان غاضبا عقب الفوز الصعب أمام بالماس: بهذا الطريقة لا يمكننا تحقيق أي شيء

رغم الفوز القاتل أمام لاس بالماس، عبر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن غضبه الشديد من "الأداء وبالتحديد في الشوط الثاني".

ريال مدريد فاز بصعوبة أمام بالماس بثنائية مقابل هدف في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

فوز مدريد جاء في الثواني الأخيرة من رأسية قاتلة من كاسيميرو.

وقال زيدان: "إذا أرادنا تحقيق أي شيء هذا الموسم علينا اللعب بشكل أفضل".

وأضاف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة "بهذه الطريقة وبأداء الشوط الثاني لا يمكننا فعل أي شيء".

وأكمل حديثه قائلا: "لكننا سوف نقوم بتحليل المباراة ومتأكد من تقديمنا مباريات أفضل. سنشاهد المباراة من جديد ونقوم بتحليلها".

وتابع "بالتأكيد سعيد بالفوز ولكني غاضب وقلق من الأداء وخصوصا في الشوط الثاني".

وأتم "بالماس لعبوا بشكل جيد. خلقوا بعض الصعوبات ولكن ما يزعجني أكثر هو طريقة لعبنا. في الأخير النتيجة ليست ظالمة".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 63 في المركز الثالث ليواصل مطاردة أتليتكو مدريد صاحب الـ67 نقطة وبرشلونة المتصدر بـ75 نقطة.