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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14/3/2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14/3/2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14/3/2016

على الصعيد المهني:


> لديك فائض كبير من الطاقة يجعلك تشعر وكأنك تتمتع بقوة خارقة، تحقق الكثير من الإنجازات اليوم وتمتلك قدرة كبيرة على تحفيز فريقك وتشجيعه وتتولى المسؤوليات المختلفة برحابة صدر. استغل هذه الطاقة قدر الإمكان واستفد منها.

على الصعيد العاطفي:


>إذا كنت بصدد اتخاذ قرار مصيرى فى العلاقة توخى الحذر هذه الأيام، احترس مما تفعله وكن واعيًا بدورك وقراراتك.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>الفوضى المحيطة بك تؤثر سلبا على صحتك وعلى مزاجك فضلاً عن الفوضى فى نظامك الغذائى وأسلوب حياتك المرتبك حاول أن تنظم حياتك أكثر وتنتبه لصحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


> لديك رغبة شديدة فى لفت الأنظار اليوم واتخاذ قرارات حاسمة وقوية، ستكون قادرًا على مسح ديونك والتزاماتك القديمة وتساعد شخص قريب منك بفضل تفكيرك السريع.

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مصر 365

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