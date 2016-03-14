حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14/3/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

> لديك فائض كبير من الطاقة يجعلك تشعر وكأنك تتمتع بقوة خارقة، تحقق الكثير من الإنجازات اليوم وتمتلك قدرة كبيرة على تحفيز فريقك وتشجيعه وتتولى المسؤوليات المختلفة برحابة صدر. استغل هذه الطاقة قدر الإمكان واستفد منها.>إذا كنت بصدد اتخاذ قرار مصيرى فى العلاقة توخى الحذر هذه الأيام، احترس مما تفعله وكن واعيًا بدورك وقراراتك.>الفوضى المحيطة بك تؤثر سلبا على صحتك وعلى مزاجك فضلاً عن الفوضى فى نظامك الغذائى وأسلوب حياتك المرتبك حاول أن تنظم حياتك أكثر وتنتبه لصحتك.> لديك رغبة شديدة فى لفت الأنظار اليوم واتخاذ قرارات حاسمة وقوية، ستكون قادرًا على مسح ديونك والتزاماتك القديمة وتساعد شخص قريب منك بفضل تفكيرك السريع.