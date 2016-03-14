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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 14/3/2016

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حظك اليوم برج الجدى الاثنين 14/3/2016 حظك اليوم برج الجدى الاثنين 14/3/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:


>حالتك الصحية ليست على ما يرام وهذا هو السر وراء تراجع إنتاجيتك هذه الأيام، احرص على أن تضع خطة يومية بالمهام المطلوبة منك وتتبعها كى تتدارك تأثير صحتك على إنتاجك لفترة مؤقتة حتى تكتشف المشكلة.

على الصعيد العاطفي:
>

حركة الكواكب تجعل حالتك العاطفية صاخبة وحافلة بالأحداث، وهذا يجعلك فى مزاج دفاعى قد لا يكون ملائمًا مع الحب حاول أن تتواصل مع الشريك بأسلوب أقل عدوانية لتفهمه.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
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المعدة هى بيت الداء. غالبية مشاكلك الصحية تأتى بسبب معدتك حاول أن تعيد النظر فى أسلوب حياتك ونظامك الغذائى وتنتبه إلى أنك لا تشرب ما يكفى من الماء.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:
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اليوم أنت محط أنظار الجميع وهذا يجعلك تفقد تركيزك وقدرتك الفطرية على الإنجاز حاول أن تجد حلاً لهذه المشكلة وألا تخلق انطباعات سيئة لدى الآخرين عنك.

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مصر 365

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