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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 14 مارس

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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 14 مارس حظك اليوم برج العقرب الاثنين 14 مارس

على الصعيد المهنى..


>يتميز مواليد برج العقرب بقدرة على المراوغة تجعلهم يصلون إلى ما يريدون دون اى خسائر ، يحاولون طوال الوقت أن يطلعو على حياة الأخرين ولكنهم صندوق محكم الغلق عليهم فى الفترة القادمة أن يحافظو على خصوصية الأخرين ، سيكون لمواليد العقرب فى الفترة القادمة مكانة كبيرة فى محيط العمل وهنا عليهم أن يكونون على قدر المسؤولية الملقاه على عاتقهم ، هم على قدرها ولكن ينقصهم التركيز بشكل أكبر من قبل .

برج العقرب على الصعيد العاطفى..


>تتوقع لك الأبراج فى الفترة القادمة ازدهار فى الحياة العاطفية فقد عرفت جيدا لماذا الحبيب كان غاضب منك حاول إلا تكرر الخطأ مرة اخرى وهذا سيجعل الحياة بينكم تسير بشكل أفضل ، كن على يقين أن اجمل يوم فى حياتك لم يحن إلى اليوم ، ولكن الأقدار بيد الله .

على الصعيد الصحى..


>تحاول بشتى الطرق أن تجبر نفسك أن تكون حياتك صحية تحاول مرات ومرات وسوف تصل إلى ماتريد ولكن عليك التركيز أكثر حتى لا تخسر صحتك ونقودك التى أصبحت تصرف على الأطباء والأدوية فقط.
>تتوقع لك الأبراج مزيد من الازدهار بعد الركود الذى عشته حياتك الماضية ، حاول إلا تجعل الماشى يلقى بظلالة على حياتك أكثر من ذلك فانت قادر على الاستفادة من الجيد وترك الغث جانبا ، كن واثق من خطواتك حتى تجد ماتحلم به أصبح حقيقة أمامك عينك

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مصر 365

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