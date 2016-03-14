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حظك اليوم برج الأسد ليوم الاثنين 2016/3/14

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حظك اليوم برج الأسد ليوم الاثنين 2016/3/14 حظك اليوم برج الأسد ليوم الاثنين 2016/3/14

لبرج الأسد :
>حظك لبرج أسد على الصعيد المهني:
>

مشاكل كبيرة ستواجه أبناء هذا البرج وستطيح بأحلامهم التى طالما حاولوا الإلحاق بها، فربما سمة مشاكل وانتشار الشائعات بين أفراد العمل عن تراخى هؤلاء عن مهامهم اليومية ستكون سبب فى تراجعهم على المستوى المهنى والوظيفى.

حظك لبرج أسد على الصعيد العاطفى:
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على الرغم من اعتقادهم بانهم حصلوا على شريك الحياة الذى طال انتظاره إلا أنهم سيتأكدون من أن كل ذلك كان وهم وليس له علاقة بالحب الحقيقى، لذلك حاولوا أن تدرسوا شريك حياتكم على نحو صحيح حتى لا تندموا على هذه العلاقات فيما بعد.

حظك لبرج الأسد على الصعيد الصحي:
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أنتم فى حاجة إلى الخضوع للفحوصات والتحاليل الطبية حتى لا تتصاعد مشاكلكم الطبية وتخرج عن مسارها الطبيعى.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد :


>للأسف الحظ سخلف وعوده مع أبناء هذا البرج وسيتعرضون على مشاكل كبيرة على كافة المستويات ، ففى العمل مشاكل نتيجة للتراخى والحب لم يقف بجانبهم فى حين أن الحالة الصحية لم تستقر كثيرا .

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مصر 365

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