حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14 مارس

برج العذراء على الصعيد المهنى..

برج العذراء على الصعيد العاطفى..

على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>مواليد برج العذراء دائما يحاولون التسلق على أكتاف الأخرين فى محيط العمل ، لديهم اساليب ملتوية كثيرة قد تكون مفيدة أحيانا ولكن على الأغلب قد توقع بهم فى شر أعمالهم ، عليك فى الفترة القادمة أن تسير فى الطريق الصحيح لعملك حتى لا تقع فى المحذور ، اجتهد وابتكر فهذا سيكن أفضل لك فى الفترات القادمة .>على الصعيد العاطفى مواليد برج العذراء يتعاملون مع العواطف على أنهم يستطيعون التحكم بها بواسطة الأزرار لديهم قدرة كبيرة على نسيان الحبيب والبدء فى علاقة جديدة دون التأثر بأى شيء وهذا ما يجعلهم دائما فى موقف قوة وقت الفراق ، يحاول المحيطون بهذا البرج تجنب الدخول فى علاقات عاطفية وإذا حدث وتم الدخول فى العلاقة يكون الطرف الاخر دائما خائف وفى وضع التأهب للرحيل .>مواليد برج العذراء دائما يشتكون من الأمراض والأوجاع فهم حساسون تجاه الألم ولا يستطيعون تحمله ، وفى بعض الأحيان يجذبون انتباه من حولهم بهذه الأفعال الصبيانية غير المسوؤلة.>فى الفترة القادمة سوف تتغير الأحوال لتسير الحياة فى الطريق الصحيح لها ، لا تتعجل الأمور وعليك فقط فعل ماينبغى عليك دون التلكع أو الاعتماد على الآخرين ، الحياة لا تتوقف على غياب أحد وهذا ماعليك أن تعرفة بشكل جيد ، حتى لا تنسحب من حياة أحدهم بشكل مفاجئ