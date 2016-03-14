برج الثور حظك اليوم الاثنين 14\3\2016

برج الثور على الصعيد المهنى:

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الثور على الصعيد العاطفى:

كنت واثق واستباقى وهذه الصفات تساعدك اليوم فى تكسير أى مقابلة صعبة مع مديرك فى العمل، الانتباه إلى لغة الجسد الخاصة بك يفيدك كثيرًا فى تعاملاتك مع زملاؤك فى العمل وفى مقابلة عمل جديدة، اهتم بمظهرك وملابسك فى العمل حتى لا تنال سخرية من البعض.>اليوم مناسب لقضاء بعض الوقت مع والديك، حيث كان لديك شغل كثير جدًا فى الآونة الأخيرة، هذا هو أفضل وقت بالنسبة لك للاتصال والتعامل مع عائلتك وأقاربك، سوف يقل التوتر الخاص بك إلى حد كبير، إشراك شريكك فى زيارة والديك أو أشقائك يوطد العلاقة بينكم كثيرًا، إذا كنت واحدة، ستقابل شخص كنت تتمنى مقابلته منذ فترة كبيرة.

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لثور على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>تحدث لك بعض المتاعب اليوم نتيجة الأمراض البسيطة فى معدتك، كنت تعانى من البرد والسعال و الصداع فى الفترة الماضية، وهذا جعل وزنك يقل ويظهر عليه علامات المرض، سوف تبطئ وتيرة يومك، لا تبتئس، الفترة القادمة ستجعلك تشعر بالإعياء أكثر، لذا عليك استشارة طبيبك فى أقرب وقت.>تخلى عن انطوائيتك قليلا، فالاجتماعية مطلوبة فى الفترة القادمة، من أهم الصفتين التى يجب أن تتحلى بهم هما الصبر والاجتماعية.